vitaliian Ну да, евро с трудом цепляется за 1,17, а гривня легко отбилась на 28.34. Супер. Что ж она такая отвязанная от всех ЕМ? Может, мы не очень развивающийся рынок и разгадка в этом? + почти уникальная (даже для ЕМ) долларизация рынков и расчетов, что при 40% доле ЕС в экспорте, сохраняет 90% долю баксовых сделок на МБ. И грн. фактически ходит парой за баксом, если МБ по спросу/ликвидности в балансе (как сегодня). Это лучше, чем волочиться за рупией, но все же опасно быть такой однолюбкой
VASH написав:Ну от і почалося. Відбулося погашення ОВДП (у доларах, код UA4000202568). Грошей на рахунку немає! У банку пояснюють що причина у неналежному виконанні своїх обов'язків міністерством фінансів. Дуже сподіваюся що цей ДЕФОЛТ - технічний. Для себе зробив однозначний висновок, за умов такого талановитого керівництва державою, особисто моїх грошей вони більше не побачать. Нехай піаніст та його поплічники самі вкладають під такі відсотки. Краще хай лежать у надійному місці.
Это кто же в банке так глобально мыслит? Студент, подрабатывающий на горячке или операционист в отделении? Когда был отправлен платеж в банке-получателе знать не могут, пока не получат. Платежи в долларах далеко не всегда проходят день в день. Обычно им нужно пройти через ФРБ, а они работают по ночам (по нашему времени). У банков тоже есть запас времени на отправку платежей и на проведение входящих. Надеюсь, завтра Вы получите свою выплату и сообщите нам, что дефолт отменяется.
ЗЫ Платежи в гривнах могут идти до 5 дней, если оба банка не торопятся и работают на пределе дозволенного. Это не будет каким-либо нарушением и уж тем более не будет дефолтом отправителя. Мгновенное прохождение платежей никто и нигде не гарантирует.
Надеюсь VASH через пару дней отпишется и поблагодарит "пианиста",( хотя он то здесь при чем ?) минфин, талановите керівництво державою за те що дефолт за його виплатами не відбувся. Бо якось однобоко виходить. Поливати багном ми вміємо, а подякувати ?
В пятницу, 16 октября состоится внеочередное заседание высшего органа управления Нацбанка — Совета НБУ, на котором будут решать вопрос увольнения Рожковой и Сологуба
О том, что голоса за увольнение замов главы НБУ Рожковой и Сологуба есть, дал понять еще накануне внеочередного заседания член Совета НБУ Виталий Шапран.
"Если по состоянию на утро 5 октября в Совете НБУ и не нашлось бы голосов за увольнение граждан Дмитрия Сологуба и Екатерины Рожковой, то теперь они с космически большой вероятностью есть", — написал он на своей странице в Facebook.
В то же время, Шапран отметил, что последнее слово в вопросе увольнения Рожковой и Сологуба остается за главой НБУ Кириллом Шевченко: "Разумеется, последнее слово за Главой НБУ Кириллом Шевченко, Закон Украины "О НБУ" говорит о том, что Совет принимает кадровые решения после представления кандидатур на увольнение/назначение именно со стороны Главы НБУ".
headshaker написав:Думаю, zРадио куда полезнее провел бы время, если бы потратил его не на исследование списка лайкнувших
Бросьте - много времени это не отняло
headshaker написав:а на систематизацию данных, на которые только намекает, но деталей не приводит. А именно: 1. сколько за отчетный период было выдано рефинансирования 2. сколько из выданого не было возвращено 3. как изменились ЗВР 4. как соотносится 2. и 3. 5. ... Такой обзор хоть и не вполне укладывался бы в тему данного форума, но имел бы вполне конкретную ценность - в отличие от общих утверждений и классификации оппонентов.
2. В чем сакральный смысл этой информации? Берете рефинанс при курсе 11, атакуете им гривну на межбанке, обваливая ее до 16, возвращаете рефинанс и процент за его использование, вычитаете из курсовой прибыли откат в НБУ и фиксируете прибыль. Без возврата рефинанса схема не будет полной, поэтому позвольте засомневаться и в вашей компетентности, если этот вопрос вы, действительно, считаете важным для понимания
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 15 жов, 2020 20:21, всього редагувалось 1 раз.
В пятницу, 16 октября состоится внеочередное заседание высшего органа управления Нацбанка — Совета НБУ, на котором будут решать вопрос увольнения Рожковой и Сологуба
О том, что голоса за увольнение замов главы НБУ Рожковой и Сологуба есть, дал понять еще накануне внеочередного заседания член Совета НБУ Виталий Шапран.
"Если по состоянию на утро 5 октября в Совете НБУ и не нашлось бы голосов за увольнение граждан Дмитрия Сологуба и Екатерины Рожковой, то теперь они с космически большой вероятностью есть", — написал он на своей странице в Facebook.
В то же время, Шапран отметил, что последнее слово в вопросе увольнения Рожковой и Сологуба остается за главой НБУ Кириллом Шевченко: "Разумеется, последнее слово за Главой НБУ Кириллом Шевченко, Закон Украины "О НБУ" говорит о том, что Совет принимает кадровые решения после представления кандидатур на увольнение/назначение именно со стороны Главы НБУ".