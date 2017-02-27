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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6605660666076608>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 200
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
11%
21
28-29
72%
144
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:58

vitaliian
Ну да, евро с трудом цепляется за 1,17, а гривня легко отбилась на 28.34. Супер. Что ж она такая отвязанная от всех ЕМ? Может, мы не очень развивающийся рынок и разгадка в этом? :roll:
+ почти уникальная (даже для ЕМ) долларизация рынков и расчетов, что при 40% доле ЕС в экспорте, сохраняет 90% долю баксовых сделок на МБ. И грн. фактически ходит парой за баксом, если МБ по спросу/ликвидности в балансе (как сегодня). Это лучше, чем волочиться за рупией, но все же опасно быть такой однолюбкой :cry:
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:00

  Сибарит написав:
  VASH написав:Ну от і почалося. Відбулося погашення ОВДП (у доларах, код UA4000202568). Грошей на рахунку немає! У банку пояснюють що причина у неналежному виконанні своїх обов'язків міністерством фінансів. Дуже сподіваюся що цей ДЕФОЛТ - технічний.
Для себе зробив однозначний висновок, за умов такого талановитого керівництва державою, особисто моїх грошей вони більше не побачать.
Нехай піаніст та його поплічники самі вкладають під такі відсотки. Краще хай лежать у надійному місці.

Это кто же в банке так глобально мыслит? Студент, подрабатывающий на горячке или операционист в отделении? :)
Когда был отправлен платеж в банке-получателе знать не могут, пока не получат.
Платежи в долларах далеко не всегда проходят день в день. Обычно им нужно пройти через ФРБ, а они работают по ночам (по нашему времени). У банков тоже есть запас времени на отправку платежей и на проведение входящих.
Надеюсь, завтра Вы получите свою выплату и сообщите нам, что дефолт отменяется.

ЗЫ Платежи в гривнах могут идти до 5 дней, если оба банка не торопятся и работают на пределе дозволенного. Это не будет каким-либо нарушением и уж тем более не будет дефолтом отправителя. Мгновенное прохождение платежей никто и нигде не гарантирует.

Надеюсь VASH через пару дней отпишется и поблагодарит "пианиста",( хотя он то здесь при чем ?) минфин, талановите керівництво державою за те що дефолт за його виплатами не відбувся. Бо якось однобоко виходить. Поливати багном ми вміємо, а подякувати ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В пятницу, 16 октября состоится внеочередное заседание высшего органа управления Нацбанка — Совета НБУ, на котором будут решать вопрос увольнения Рожковой и Сологуба

О том, что голоса за увольнение замов главы НБУ Рожковой и Сологуба есть, дал понять еще накануне внеочередного заседания член Совета НБУ Виталий Шапран.

"Если по состоянию на утро 5 октября в Совете НБУ и не нашлось бы голосов за увольнение граждан Дмитрия Сологуба и Екатерины Рожковой, то теперь они с космически большой вероятностью есть", — написал он на своей странице в Facebook.

В то же время, Шапран отметил, что последнее слово в вопросе увольнения Рожковой и Сологуба остается за главой НБУ Кириллом Шевченко: "Разумеется, последнее слово за Главой НБУ Кириллом Шевченко, Закон Украины "О НБУ" говорит о том, что Совет принимает кадровые решения после представления кандидатур на увольнение/назначение именно со стороны Главы НБУ".

Такую норму закона Шапран считает справедливой, поскольку именно главе НБУ каждый день и час работать в одной команде с членами правления. "Совет их видит максимум раз в квартал", — отметил он. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ru-373911/


угадайте как отреагирует курс)
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:20

  headshaker написав:Думаю, zРадио куда полезнее провел бы время, если бы потратил его не на исследование списка лайкнувших


Бросьте - много времени это не отняло :D

  headshaker написав:а на систематизацию данных, на которые только намекает, но деталей не приводит. А именно:
1. сколько за отчетный период было выдано рефинансирования
2. сколько из выданого не было возвращено
3. как изменились ЗВР
4. как соотносится 2. и 3.
5. ...
Такой обзор хоть и не вполне укладывался бы в тему данного форума, но имел бы вполне конкретную ценность - в отличие от общих утверждений и классификации оппонентов.


2. В чем сакральный смысл этой информации? Берете рефинанс при курсе 11, атакуете им гривну на межбанке, обваливая ее до 16, возвращаете рефинанс и процент за его использование, вычитаете из курсовой прибыли откат в НБУ и фиксируете прибыль. Без возврата рефинанса схема не будет полной, поэтому позвольте засомневаться и в вашей компетентности, если этот вопрос вы, действительно, считаете важным для понимания
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 15 жов, 2020 20:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:вычитаешь из курсовой прибыли откат в НБУ и фиксируешь прибыль.
откат 20% требовали занести до предоставления рефинанса, стыдно не знать)
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:22

  vitaliian написав:
В пятницу, 16 октября состоится внеочередное заседание высшего органа управления Нацбанка — Совета НБУ, на котором будут решать вопрос увольнения Рожковой и Сологуба


угадайте как отреагирует курс)

Гривна укрепится ? Если верить тому, что здесь постоянно пишут, это два человека из злочинной влады. То есть без них все станет лучше для страны ? Доллар вниз ? Возможно даже и евро подрастет :)
Востаннє редагувалось Игорь в Чет 15 жов, 2020 20:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:23

  vitaliian написав:
  zРадио написав:вычитаешь из курсовой прибыли откат в НБУ и фиксируешь прибыль.
откат 20% требовали занести до предоставления рефинанса, стыдно не знать)


Предполагаю, что все они знают, но валяют дурака
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:24

  Игорь написав:
  vitaliian написав:
В пятницу, 16 октября состоится внеочередное заседание высшего органа управления Нацбанка — Совета НБУ, на котором будут решать вопрос увольнения Рожковой и Сологуба


угадайте как отреагирует курс)

Гривна укрепится ? Если верить тому, что здесь постоянно пишут, это два человека из злочинной влады. То есть без них все станет лучше для страны ? Доллар вниз ?
3й день не понимаю что происходит. Может и вниз как смачно сегодня опустили евро. Не хотят портить статистику перед выборами... президента США?

  zРадио написав:Предполагаю, что все они знают, но валяют дурака
это каждый ребёнок знает.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:44

  vitaliian написав:
В пятницу, 16 октября состоится внеочередное заседание высшего органа управления Нацбанка — Совета НБУ, на котором будут решать вопрос увольнения Рожковой и Сологуба

О том, что голоса за увольнение замов главы НБУ Рожковой и Сологуба есть, дал понять еще накануне внеочередного заседания член Совета НБУ Виталий Шапран.

"Если по состоянию на утро 5 октября в Совете НБУ и не нашлось бы голосов за увольнение граждан Дмитрия Сологуба и Екатерины Рожковой, то теперь они с космически большой вероятностью есть", — написал он на своей странице в Facebook.

В то же время, Шапран отметил, что последнее слово в вопросе увольнения Рожковой и Сологуба остается за главой НБУ Кириллом Шевченко: "Разумеется, последнее слово за Главой НБУ Кириллом Шевченко, Закон Украины "О НБУ" говорит о том, что Совет принимает кадровые решения после представления кандидатур на увольнение/назначение именно со стороны Главы НБУ".

Такую норму закона Шапран считает справе

дливой, поскольку именно главе НБУ каждый день и час работать в одной команде с членами правления. "Совет их видит максимум раз в квартал", — отметил он. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ru-373911/


угадайте как отреагирует курс)


А Вы когда нибудь читали Шафрана ?("ШаПрана КОНЕЧНО " ), ЧЕРТОВ РЕДАКТОР ..!!!!

https://minfin.com.ua/blogs/vshapran/156762/#com3968728
Востаннє редагувалось холява в Чет 15 жов, 2020 20:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:44

  yuri_m написав:Снова сектанты "па 24" набежали? С чего бы это вдруг?


Почему людей которые говорят про ЭОУ в районе 24, принято называть сектантами?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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