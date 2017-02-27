Сибарит написав:

VASH написав: Ну от і почалося. Відбулося погашення ОВДП (у доларах, код UA4000202568). Грошей на рахунку немає! У банку пояснюють що причина у неналежному виконанні своїх обов'язків міністерством фінансів. Дуже сподіваюся що цей ДЕФОЛТ - технічний.

Для себе зробив однозначний висновок, за умов такого талановитого керівництва державою, особисто моїх грошей вони більше не побачать.

Нехай піаніст та його поплічники самі вкладають під такі відсотки. Краще хай лежать у надійному місці. Ну от і почалося. Відбулося погашення ОВДП (у доларах, код UA4000202568). Грошей на рахунку немає!Дуже сподіваюся що цей ДЕФОЛТ - технічний.Для себе зробив однозначний висновок, за умов такого талановитого керівництва державою, особисто моїх грошей вони більше не побачать.Нехай піаніст та його поплічники самі вкладають під такі відсотки. Краще хай лежать у надійному місці.

Это кто же в банке так глобально мыслит? Студент, подрабатывающий на горячке или операционист в отделении?Когда был отправлен платеж в банке-получателе знать не могут, пока не получат.Платежи в долларах далеко не всегда проходят день в день. Обычно им нужно пройти через ФРБ, а они работают по ночам (по нашему времени). У банков тоже есть запас времени на отправку платежей и на проведение входящих.Надеюсь, завтра Вы получите свою выплату и сообщите нам, что дефолт отменяется.ЗЫ Платежи в гривнах могут идти до 5 дней, если оба банка не торопятся и работают на пределе дозволенного. Это не будет каким-либо нарушением и уж тем более не будет дефолтом отправителя. Мгновенное прохождение платежей никто и нигде не гарантирует.