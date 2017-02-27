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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6605660666076608

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 200
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
11%
21
28-29
72%
144
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:48

  zРадио написав:
  vitaliian написав:
  zРадио написав:вычитаешь из курсовой прибыли откат в НБУ и фиксируешь прибыль.
откат 20% требовали занести до предоставления рефинанса, стыдно не знать)


Предполагаю, что все они знают, но валяют дурака

Вот вы оба точно знаете размер отката :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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  #<1 ... 6605660666076608
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