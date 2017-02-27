|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 жов, 2020 20:48
zРадио написав: vitaliian написав: zРадио написав:
вычитаешь из курсовой прибыли откат в НБУ и фиксируешь прибыль.
откат 20% требовали занести до предоставления рефинанса, стыдно не знать)
Предполагаю, что все они знают, но валяют дурака
Вот вы оба точно знаете размер отката
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 5409
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 353 раз.
- Подякували: 1081 раз.
-
- Профіль
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20011
|2552904
|
|
|7249
|1661393
|
Сер 14 жов, 2020 16:04
ЛОБ
|
|531
|125858
|
|