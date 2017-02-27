Вот вы оба точно знаете размер отката
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 жов, 2020 20:48
Вот вы оба точно знаете размер отката
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 15 жов, 2020 21:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
кто-то из должностных лиц НБУ говорил почём попэрэдныки в банкопад деньги давали, и один из олигархов в интервью подтверждал. Фамилий не называю, всё есть в интернете, а так да со свечкой не стоял, считайте что мне приснилось)
Если есть желающие нас кредитовать ЭОУ - 24, если нету - 34, а сектанты потому что верите, в то что даже при отсутствии желающих дать нам денег ЭОУ = 24
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 15 жов, 2020 22:19, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 15 жов, 2020 21:39
ссылок нет, одни утверждения
Если "всё есть в интернете", так иди и найди ссылки
А так - трындюк обыкновенный
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 15 жов, 2020 21:56
Зачем это делать завтра, если не устроить из этого предвыборное шоу?
Тогда нельзя исключать и укрепление грн. (и УГБ тут не причем ), даже против бакса с ростом 0,5% в день.
Додано: Чет 15 жов, 2020 22:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
что мне надо я нахожу, а "на слабо" жену свою на подвиги провоцируй.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 15 жов, 2020 23:00
Пожалуй, подержу пёсикота и других форумчан - если аргументов или «евиденсов» (как говорят аудиторы) нет..., то ваш «публичный месседж» это всего лишь ваше личное мнение, я бы даже сказал суждение, и не факт, что умное...
В сети для таких случаев давно существует аббревиатура «ИМХО».
Тоже касается и пана Zradio....
Пи...ть, не мешки ворочать...
Мудрость такая. Народная. Есть.
имхо.
Востаннє редагувалось Amat в Чет 15 жов, 2020 23:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 жов, 2020 23:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Денежная масса м3 выросла на 32% ~ 418 млрд грн. Ракет заправлена, выведена на старт. А после выборов мы услышим: ПОЕХАЛИ! (С) Гагарин. При условии, что не будет форс мажора
Додано: Чет 15 жов, 2020 23:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а ваше мнение про моё мнение типо умное?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 15 жов, 2020 23:04
Додано: Чет 15 жов, 2020 23:06
Ты либо связан с ЄС, либо при Порохе тебе что то крупно перепало из украденого, рьяно защищая эту шайку. Там патриотизма было ноль, сплошные схемы, и мародерство, еще и государственная измена.
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