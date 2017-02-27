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Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6605660666076608

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 201
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
22
28-29
72%
144
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:48

  zРадио написав:
  vitaliian написав:
  zРадио написав:вычитаешь из курсовой прибыли откат в НБУ и фиксируешь прибыль.
откат 20% требовали занести до предоставления рефинанса, стыдно не знать)


Предполагаю, что все они знают, но валяют дурака

Вот вы оба точно знаете размер отката :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  pesikot написав:Вот вы оба точно знаете размер отката
кто-то из должностных лиц НБУ говорил почём попэрэдныки в банкопад деньги давали, и один из олигархов в интервью подтверждал. Фамилий не называю, всё есть в интернете, а так да со свечкой не стоял, считайте что мне приснилось)
  uaprofi написав:
  yuri_m написав:Снова сектанты "па 24" набежали? С чего бы это вдруг?


Почему людей которые говорят про ЭОУ в районе 24, принято называть сектантами?

Если есть желающие нас кредитовать ЭОУ - 24, если нету - 34, а сектанты потому что верите, в то что даже при отсутствии желающих дать нам денег ЭОУ = 24
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 15 жов, 2020 22:19, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:39

  vitaliian написав:
  pesikot написав:Вот вы оба точно знаете размер отката
кто-то из должностных лиц НБУ говорил почём попэрэдныки в банкопад деньги давали, и один из олигархов в интервью подтверждал. Фамилий не называю, всё есть в интернете, а так да со свечкой не стоял, считайте что мне приснилось)

ссылок нет, одни утверждения
Если "всё есть в интернете", так иди и найди ссылки
А так - трындюк обыкновенный :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:56

  vitaliian написав:
В пятницу, 16 октября состоится внеочередное заседание высшего органа управления Нацбанка — Совета НБУ, на котором будут решать вопрос увольнения Рожковой и Сологуба
...
О том, что голоса за увольнение замов главы НБУ Рожковой и Сологуба есть, дал понять еще накануне внеочередного заседания член Совета НБУ Виталий Шапран.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ru-373911/

угадайте как отреагирует курс)


Зачем это делать завтра, если не устроить из этого предвыборное шоу?
Тогда нельзя исключать и укрепление грн. (и УГБ тут не причем 8) ), даже против бакса с ростом 0,5% в день.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 22:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  pesikot написав:Если "всё есть в интернете", так иди и найди ссылки
А так - трындюк обыкновенный
что мне надо я нахожу, а "на слабо" жену свою на подвиги провоцируй.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:00

  vitaliian написав:
  pesikot написав:Если "всё есть в интернете", так иди и найди ссылки
А так - трындюк обыкновенный
что мне надо я нахожу, а "на слабо" жену свою на подвиги провоцируй.


Пожалуй, подержу пёсикота и других форумчан - если аргументов или «евиденсов» (как говорят аудиторы) нет..., то ваш «публичный месседж» это всего лишь ваше личное мнение, я бы даже сказал суждение, и не факт, что умное...
В сети для таких случаев давно существует аббревиатура «ИМХО».

Тоже касается и пана Zradio....
Пи...ть, не мешки ворочать...
Мудрость такая. Народная. Есть.

имхо.
Востаннє редагувалось Amat в Чет 15 жов, 2020 23:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Денежная масса м3 выросла на 32% ~ 418 млрд грн. Ракет заправлена, выведена на старт. А после выборов мы услышим: ПОЕХАЛИ! (С) Гагарин. При условии, что не будет форс мажора
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Amat написав:это всего лишь ваше личное мнение, я бы даже сказал суждение, и не факт, что умное...
а ваше мнение про моё мнение типо умное?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:04

  Amat написав:Пожалуй, подержу пёсикота и других форумчан


За что подержите? Я как-то даже рад, что меня в этом списке форумчан нет :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:06

  pesikot написав:
  vitaliian написав:
  pesikot написав:Вот вы оба точно знаете размер отката
кто-то из должностных лиц НБУ говорил почём попэрэдныки в банкопад деньги давали, и один из олигархов в интервью подтверждал. Фамилий не называю, всё есть в интернете, а так да со свечкой не стоял, считайте что мне приснилось)

ссылок нет, одни утверждения
Если "всё есть в интернете", так иди и найди ссылки
А так - трындюк обыкновенный :)

Ты либо связан с ЄС, либо при Порохе тебе что то крупно перепало из украденого, рьяно защищая эту шайку. Там патриотизма было ноль, сплошные схемы, и мародерство, еще и государственная измена.
Zebra
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