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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6606660766086609

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 202
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
22
28-29
72%
145
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 01:28

  Zebra написав:Ты либо связан с ЄС, либо при Порохе тебе что то крупно перепало из украденого, рьяно защищая эту шайку. Там патриотизма было ноль, сплошные схемы, и мародерство, еще и государственная измена.

так ты тоже налоги не платишь от операций с криптой.
деньги зарабатываешь, а делиться не хочешь.
умные люди, в таком случае, тихонько молчат в тряпочку.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 6606660766086609
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