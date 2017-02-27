так ты тоже налоги не платишь от операций с криптой.
деньги зарабатываешь, а делиться не хочешь.
умные люди, в таком случае, тихонько молчат в тряпочку.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 01:28
так ты тоже налоги не платишь от операций с криптой.
деньги зарабатываешь, а делиться не хочешь.
умные люди, в таком случае, тихонько молчат в тряпочку.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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