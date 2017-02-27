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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6606660766086609

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 202
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
22
28-29
72%
145
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 02:48

  Yuri_T написав:
  Zebra написав:Ты либо связан с ЄС, либо при Порохе тебе что то крупно перепало из украденого, рьяно защищая эту шайку. Там патриотизма было ноль, сплошные схемы, и мародерство, еще и государственная измена.

так ты тоже налоги не платишь от операций с криптой.
деньги зарабатываешь, а делиться не хочешь.
умные люди, в таком случае, тихонько молчат в тряпочку.

Вот когда крупный капитал в ОВГЗ (750 млрд грн) будут облагать 18% + 1.5% налога, как дерут с рядовых граждан, тогда и поговорим на тему является ли обмен фантиков прибыльной операцией, и на какой казначейский адрес перечислять выигранные фантики.

А пока налоги и коммунальные платежи перетекают в карманы коррупционеров и олигархов, а также иностранных кредиторов в виде солидных процентов, следует всячески способствовать упразднению сей системы.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 08:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:следует всячески способствовать упразднению сей системы.

Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади
2. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.
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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:14

  Василь-Рівне написав:
  Zebra написав:следует всячески способствовать упразднению сей системы.

Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади
2. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.
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... законными методами. Экстремистов здесь нет, думаю ;)
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