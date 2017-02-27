Zebra написав:Ты либо связан с ЄС, либо при Порохе тебе что то крупно перепало из украденого, рьяно защищая эту шайку. Там патриотизма было ноль, сплошные схемы, и мародерство, еще и государственная измена.
так ты тоже налоги не платишь от операций с криптой. деньги зарабатываешь, а делиться не хочешь. умные люди, в таком случае, тихонько молчат в тряпочку.
Вот когда крупный капитал в ОВГЗ (750 млрд грн) будут облагать 18% + 1.5% налога, как дерут с рядовых граждан, тогда и поговорим на тему является ли обмен фантиков прибыльной операцией, и на какой казначейский адрес перечислять выигранные фантики.
А пока налоги и коммунальные платежи перетекают в карманы коррупционеров и олигархов, а также иностранных кредиторов в виде солидных процентов, следует всячески способствовать упразднению сей системы.
Zebra написав:следует всячески способствовать упразднению сей системы.
Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади 2. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої. Піши ісчо
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Zebra написав:следует всячески способствовать упразднению сей системы.
Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади 2. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої. Піши ісчо
... законными методами. Экстремистов здесь нет, думаю