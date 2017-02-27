Zebra написав:Ты либо связан с ЄС, либо при Порохе тебе что то крупно перепало из украденого, рьяно защищая эту шайку. Там патриотизма было ноль, сплошные схемы, и мародерство, еще и государственная измена.
так ты тоже налоги не платишь от операций с криптой. деньги зарабатываешь, а делиться не хочешь. умные люди, в таком случае, тихонько молчат в тряпочку.
Вот когда крупный капитал в ОВГЗ (750 млрд грн) будут облагать 18% + 1.5% налога, как дерут с рядовых граждан, тогда и поговорим на тему является ли обмен фантиков прибыльной операцией, и на какой казначейский адрес перечислять выигранные фантики.
А пока налоги и коммунальные платежи перетекают в карманы коррупционеров и олигархов, а также иностранных кредиторов в виде солидных процентов, следует всячески способствовать упразднению сей системы.
Zebra написав:следует всячески способствовать упразднению сей системы.
Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади 2. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої. Піши ісчо
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Zebra написав:следует всячески способствовать упразднению сей системы.
Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади 2. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої. Піши ісчо
... законными методами. Экстремистов здесь нет, думаю
vitaliian написав:красным валюты которые сегодня подешевели к гривне! становимся сверхдержавой!
На самом деле 3 из 4 зеленым - те, где гривна в числителе (т.е. там разные валюты тоже упали к гривне). Плюс доллар (тоже подрос к гривне). Из тех, что красным - казахский теньге подрос к гривне. Остальные - в минусах Так что на картинке гривна рулит
Нам медальку презентували, за те що не "дефолтнулися" : "Міжнародне видання Global Markets, яке щороку висвітлює Щорічні збори Міжнародного валютного фонду і Світового банку, нагородило Україну в номінації "Найкращий офіс з управління державним боргом в Центральній та Східній Європі" Видання Global Markets зазначає, що прагматична та ретельно продумана стратегія управління державним боргом дозволила Україні витримати ситуацію на фоні глобальної фінансової кризи. Мінфіну вдалося залучити капітал від міжнародних та локальних інвесторів в державний бюджет, щоб впоратись із різким підвищенням дефіциту бюджету з 2,1% до 7,5% від ВВП.
«Вперше в історії Україна отримує таку високу відзнаку у сфері управління державним боргом. Ми дуже вдячні нашим міжнародним партнерам за таке важливе визнання. "(c)
stryzhko написав:"Міжнародне видання Global Markets, яке щороку висвітлює Щорічні збори Міжнародного валютного фонду і Світового банку, нагородило Україну в номінації "Найкращий офіс з управління державним боргом в Центральній та Східній Європі" Видання Global Markets зазначає, що прагматична та ретельно продумана стратегія управління державним боргом дозволила Україні витримати ситуацію на фоні глобальної фінансової кризи
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
headshaker написав:Думаю, zРадио куда полезнее провел бы время, если бы потратил его не на исследование списка лайкнувших
Бросьте - много времени это не отняло
headshaker написав:а на систематизацию данных, на которые только намекает, но деталей не приводит. А именно: 1. сколько за отчетный период было выдано рефинансирования 2. сколько из выданого не было возвращено 3. как изменились ЗВР 4. как соотносится 2. и 3. 5. ... Такой обзор хоть и не вполне укладывался бы в тему данного форума, но имел бы вполне конкретную ценность - в отличие от общих утверждений и классификации оппонентов.
2. В чем сакральный смысл этой информации? Берете рефинанс при курсе 11, атакуете им гривну на межбанке, обваливая ее до 16, возвращаете рефинанс и процент за его использование, вычитаете из курсовой прибыли откат в НБУ и фиксируете прибыль. Без возврата рефинанса схема не будет полной, поэтому позвольте засомневаться и в вашей компетентности, если этот вопрос вы, действительно, считаете важным для понимания
И снова неполнота информации. Сколько полученного рефинанса шло напрямую на межбанк? (И, кстати, о какой части этой суммы мог обоснованно знать НБУ? - считать всех злоумышленниками изначально?) Ведь некоторая часть этого рефинанса досталась, условно говоря, лично мне, когда я забирал гривневые вклады из дельт-фиников и прочих платинумов. Эта часть, в конечном итоге, тоже попала на межбанк, но вот погасить рефинанс с нее уж точно не получилось бы, она надежно лежала в моем кармане. Можно было бы сказать, что вопрос совсем не однозначен, но ведь это совсем не тот тезис, ради которого Вы тут: Ваша задекларированная Вами самим задача - искать не истину, а zРаду, и только ее. Извините, но мне такая постановка в корне не близка.