Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:05

zРадио написав: headshaker написав: Думаю, zРадио куда полезнее провел бы время, если бы потратил его не на исследование списка лайкнувших

Думаю,куда полезнее провел бы время, если бы потратил его не насписка лайкнувших



Бросьте - много времени это не отняло



headshaker написав: а на систематизацию данных, на которые только намекает, но деталей не приводит. А именно:

1. сколько за отчетный период было выдано рефинансирования

2. сколько из выданого не было возвращено

3. как изменились ЗВР

4. как соотносится 2. и 3.

5. ...

Такой обзор хоть и не вполне укладывался бы в тему данного форума, но имел бы вполне конкретную ценность - в отличие от общих утверждений и классификации оппонентов. а на систематизацию данных, на которые только намекает, но деталей не приводит. А именно:1. сколько за отчетный период было выдано рефинансирования2. сколько из выданого не было возвращено3. как изменились ЗВР4. как соотносится 2. и 3.5. ...Такой обзор хоть и не вполне укладывался бы в тему данного форума, но имел бы вполне конкретную ценность - в отличие от общих утверждений и классификации оппонентов.



2. В чем сакральный смысл этой информации? Берете рефинанс при курсе 11, атакуете им гривну на межбанке, обваливая ее до 16, возвращаете рефинанс и процент за его использование, вычитаете из курсовой прибыли откат в НБУ и фиксируете прибыль. Без возврата рефинанса схема не будет полной, поэтому позвольте засомневаться и в вашей компетентности, если этот вопрос вы, действительно, считаете важным для понимания Бросьте - много времени это не отняло2. В чем сакральный смысл этой информации?и процент за его использование, вычитаете из курсовой прибыли откат в НБУ и фиксируете прибыль. Без возврата рефинанса схема не будет полной, поэтому позвольте засомневаться и в вашей компетентности, если этот вопрос вы, действительно, считаете важным для понимания

И снова неполнота информации. Сколько полученного рефинанса шло напрямую на межбанк? (И, кстати, о какой части этой суммы мог обоснованно знать НБУ? - считать всех злоумышленниками изначально?) Ведь некоторая часть этого рефинанса досталась, условно говоря, лично мне, когда я забирал гривневые вклады из дельт-фиников и прочих платинумов. Эта часть, в конечном итоге, тоже попала на межбанк, но вот погасить рефинанс с нее уж точно не получилось бы, она надежно лежала в моем кармане.Можно было бы сказать, что вопрос совсем не однозначен, но ведь это совсем не тот тезис, ради которого Вы тут: Ваша задекларированная Вами самим задача - искать не истину, ау, и только ее. Извините, но мне такая постановка в корне не близка.