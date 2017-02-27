Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:12

А много ума надо добить тарифами,налогами и безработицой выгнать активных на заработки,поставить валютные депо под 1%,а брать в миру под почти 8%,за это систематичнское вредительство и геноцид оказывается дают медали?

Мир точно сошёл с ума,а куда это ползти к 28.40 вздумали? Потерпите до выборов))

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.