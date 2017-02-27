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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:56
Вот же подлый Смолий
stryzhko написав:
"Міжнародне видання Global Markets, яке щороку висвітлює Щорічні збори Міжнародного валютного фонду і Світового банку, нагородило Україну в номінації "Найкращий офіс з управління державним боргом в Центральній та Східній Європі"
Видання Global Markets зазначає, що прагматична та ретельно продумана стратегія управління державним боргом дозволила Україні витримати ситуацію на фоні глобальної фінансової кризи
Mind the gap.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:05
zРадио написав: headshaker написав:
Думаю, zРадио
куда полезнее провел бы время, если бы потратил его не на исследование
списка лайкнувших
Бросьте - много времени это не отняло
headshaker написав:
а на систематизацию данных, на которые только намекает, но деталей не приводит. А именно:
1. сколько за отчетный период было выдано рефинансирования
2. сколько из выданого не было возвращено
3. как изменились ЗВР
4. как соотносится 2. и 3.
5. ...
Такой обзор хоть и не вполне укладывался бы в тему данного форума, но имел бы вполне конкретную ценность - в отличие от общих утверждений и классификации оппонентов.
2. В чем сакральный смысл этой информации? Берете рефинанс при курсе 11, атакуете им гривну на межбанке, обваливая ее до 16, возвращаете рефинанс
и процент за его использование, вычитаете из курсовой прибыли откат в НБУ и фиксируете прибыль. Без возврата рефинанса схема не будет полной, поэтому позвольте засомневаться и в вашей компетентности, если этот вопрос вы, действительно, считаете важным для понимания
И снова неполнота информации. Сколько полученного рефинанса шло напрямую на межбанк? (И, кстати, о какой части этой суммы мог обоснованно знать НБУ? - считать всех злоумышленниками изначально?) Ведь некоторая часть этого рефинанса досталась, условно говоря, лично мне, когда я забирал гривневые вклады из дельт-фиников и прочих платинумов. Эта часть, в конечном итоге, тоже попала на межбанк, но вот погасить рефинанс с нее уж точно не получилось бы, она надежно лежала в моем кармане.
Можно было бы сказать, что вопрос совсем не однозначен, но ведь это совсем не тот тезис, ради которого Вы тут: Ваша задекларированная Вами самим задача - искать не истину, а zРад
у, и только ее. Извините, но мне такая постановка в корне не близка.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:05
vitaliy_berdinskikh написав:
Вот же подлый Смолий
А НБУ до чого?
Нагорода ж Мінфіну:Маркарова-Уманський-Марченко))
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stryzhko
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:12
А много ума надо добить тарифами,налогами и безработицой выгнать активных на заработки,поставить валютные депо под 1%,а брать в миру под почти 8%,за это систематичнское вредительство и геноцид оказывается дают медали?
Мир точно сошёл с ума,а куда это ползти к 28.40 вздумали? Потерпите до выборов))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:39
Ситибанк с самого утра пылесосит на межбанке. Нерезы тикают.
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andrein
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:54
andrein написав:
Ситибанк с самого утра пылесосит на межбанке. Нерезы тикают.
Просто продолжают уходить в плановом порядке, за последний день сократившись на 300 млн. грн. С учетом того, что на этой неделе было только четыре рабочих дня, то темп исхода практически не изменился (на прошлой-позапрошлой неделе "тикали" быстрее, за последний месяц средне-недельное порядка -1.25 млрд). Так что все списать на "тикающих" нерезидентов не получится
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headshaker
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:59
Новая инфографика от maksimus silvestris
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Зовнішня торгівля України. Свіжі даніviewtopic.php?f=30&p=5077979#p5077979
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Patrick
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:24
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.10.2020...................28,365
Доллар прибавил 3 копейки.
Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия с очень узким спредом 1.5 копейки. Похоже, такой спред становится нормой. После утреннего кофе выросли на 2.5 копейки и уравновесились. После 11 прибавили еще полкопейки и снова остановились. Активная торговля сегодня началась очень рано.
Справочный курс встретили котировками 28.3650 - 28.3800, что на 3 копейки выше открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах сократились. Ликвидность перетекала в казначейство и наличку. Понемногу добавили ликвидности суточные сертификаты и суточный рефинанс. Хоть по меркам общей ликвидности рефинанс не очень значим, но сумма рекордная за длительное время.
Во вторник объем валютного рынка вырос с 298.9 до 443.1. Обороты считаем чистыми с точностью до миллиона. Значение среднее для обычного рабочего дня. Удвоения не наблюдается
Клиентские обороты также выросли, спрос несного превышал предложение.
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