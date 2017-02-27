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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:59
Всем Привет !
с утра все продавали по 28.40.
Потом по 28.42 .
Сейчас уже 28.44.
........и только "маленькая птичка" (напротив Авроры в подвале )спокойно работает 28.40.
И еще одна напротив Лахти 28.40
Прием видел и 28.35. ..... 33 ...32.
Хорошего окончания недели !
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