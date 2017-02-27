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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6607660866096610

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 202
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
22
28-29
72%
145
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем Привет !
с утра все продавали по 28.40.
Потом по 28.42 .
Сейчас уже 28.44.

........и только "маленькая птичка" (напротив Авроры в подвале )спокойно работает 28.40.
И еще одна напротив Лахти 28.40
Прием видел и 28.35. ..... 33 ...32.
Хорошего окончания недели !
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  #<1 ... 6607660866096610
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