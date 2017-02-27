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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:59
Всем Привет !
с утра все продавали по 28.40.
Потом по 28.42 .
Сейчас уже 28.44.
........и только "маленькая птичка" (напротив Авроры в подвале )спокойно работает 28.40.
И еще одна напротив Лахти 28.40
Прием видел и 28.35. ..... 33 ...32.
Хорошего окончания недели !
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холява
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:33
matroSkin написав:
пишут, перед обедом НБУ вышел по .38.
Первый раз интеревенит за 2 недели, если это правда.
Да это скорее не интервенит,а обозначает присутствие.
Главный фокус что делать с бюджетом,экономика упала больше чем они рисуют,вырастет меньше чем они вангуют на следующий год.
Плюс огромный дефицит можно закрыть только включив станок.
Рыночно надо будет существенно повысить ставки,а они пока этого не хотят.
Плюс они уже начали понимать,что выдушить побольше денег из работодателей повышением минималки не получится,уже сейчас количество вакансий падает,рухнула средняя зарплата и летит дальше вниз.
Ком проблем наростает,плюс урожай откровенно плохой.
Цугцванг со всех сторон,мировая общественность уже тоже поняла,что их кинули и власть даёт заднюю в сторону путлера.
Как только начнут решать проблемы станком,вот тогда будет буря,а пока мелочи,волны в стакане с водой(с).
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:52
matroSkin написав:
пишут, перед обедом НБУ вышел по .38.
Первый раз интеревенит за 2 недели, если это правда.
Это правда, но не интервенит, а чисто торгует лицом. Выставил оффер выше рынка, еще не продал ни доллара и вряд ли продаст до конца торгов.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:17
Искатель написав: matroSkin написав:
пишут, перед обедом НБУ вышел по .38.
Первый раз интеревенит за 2 недели, если это правда.
Это правда, но не интервенит, а чисто торгует лицом. Выставил оффер выше рынка, еще не продал ни доллара и вряд ли продаст до конца торгов.
Не понятно, к чему этот цирк вообще. По МБ в целом ощущение хождения строем в строго заданных узких рамках. Если раньше бид и офер менялись за раз в пределах 2-5 копеек, то сейчас в эти рамки укладывается вся дневная сессия.
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funky77
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:22
stryzhko написав:
Нам медальку презентували, за те що не "дефолтнулися"
:
"Міжнародне видання Global Markets, яке щороку висвітлює Щорічні збори Міжнародного валютного фонду і Світового банку, нагородило Україну в номінації "Найкращий офіс з управління державним боргом в Центральній та Східній Європі"
Видання Global Markets зазначає, що прагматична та ретельно продумана стратегія управління державним боргом дозволила Україні витримати ситуацію на фоні глобальної фінансової кризи. Мінфіну вдалося залучити капітал від міжнародних та локальних інвесторів в державний бюджет, щоб впоратись із різким підвищенням дефіциту бюджету з 2,1% до 7,5% від ВВП.
«Вперше в історії Україна отримує таку високу відзнаку у сфері управління державним боргом. Ми дуже вдячні нашим міжнародним партнерам за таке важливе визнання. "(c)
плакать хочется ... это как золотая карта постоянного клиента ломбарада
Требую номинировать на AVN Awards нашу правящую элиту !
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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yama
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:24
yama написав:
плакать хочется ... это как золотая карта постоянного клиента ломбарада
как ваш ковид проходит?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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