Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:16

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............16.10.2020..........19.10.2020дата розрахунку..............15.10.2020...........16.10.2020Євро.................................33,1764................33,3018...+0.38%Долар США......................28,3365...................+0.1%После полудня курс не изменился.Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия с очень узким спредом 1.5 копейки. Похоже, такой спред становится нормой. После утреннего кофе выросли на 2.5 копейки и уравновесились. После 11 прибавили еще полкопейки и снова остановились. Активная торговля сегодня началась очень рано.Справочный курс встретили котировками 28.3650 - 28.3800, что на 3 копейки выше открытия.Перед обедом на спокойном рынке появился НБУ с предложением на уровне дорогих рыночных. Рынок вежливо подвинулся на копейку вниз. Что это было, сказать трудно. Можно предположить, что НБУ заметил выжидательную позицию некоторых продавцов после небольшого утреннего роста и решил показать, что ждать больше нечего. Насколько я могу судить, это спровоцировало активизацию торгов и раннее завершение основной массы сделок. Вывод: клерки НБУ тоже хотят в пятницу пораньше уйти домойНельзя также исключить, что регулятор таким образом пытается не дать разгуляться Рыжику, который любит резвиться по пятницам.После обеда приподнялись на полкопейки, не достигнув при этом ставки регулятора.Официальный курс встретили котировками 28.3600 - 28.3750. За день выросли на 2.5 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.На мировых рынках доллар сегодня падает.Этот день в истории:2019 - 24.8352 (+5) +3532018 - 27.9300 (+1) +432017 - 26.5380 (-10)2016 - 25.7908 (-1)