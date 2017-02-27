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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:59
Всем Привет !
с утра все продавали по 28.40.
Потом по 28.42 .
Сейчас уже 28.44.
........и только "маленькая птичка" (напротив Авроры в подвале )спокойно работает 28.40.
И еще одна напротив Лахти 28.40
Прием видел и 28.35. ..... 33 ...32.
Хорошего окончания недели !
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:33
matroSkin написав:
пишут, перед обедом НБУ вышел по .38.
Первый раз интеревенит за 2 недели, если это правда.
Да это скорее не интервенит,а обозначает присутствие.
Главный фокус что делать с бюджетом,экономика упала больше чем они рисуют,вырастет меньше чем они вангуют на следующий год.
Плюс огромный дефицит можно закрыть только включив станок.
Рыночно надо будет существенно повысить ставки,а они пока этого не хотят.
Плюс они уже начали понимать,что выдушить побольше денег из работодателей повышением минималки не получится,уже сейчас количество вакансий падает,рухнула средняя зарплата и летит дальше вниз.
Ком проблем наростает,плюс урожай откровенно плохой.
Цугцванг со всех сторон,мировая общественность уже тоже поняла,что их кинули и власть даёт заднюю в сторону путлера.
Как только начнут решать проблемы станком,вот тогда будет буря,а пока мелочи,волны в стакане с водой(с).
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:52
matroSkin написав:
пишут, перед обедом НБУ вышел по .38.
Первый раз интеревенит за 2 недели, если это правда.
Это правда, но не интервенит, а чисто торгует лицом. Выставил оффер выше рынка, еще не продал ни доллара и вряд ли продаст до конца торгов.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:17
Искатель написав: matroSkin написав:
пишут, перед обедом НБУ вышел по .38.
Первый раз интеревенит за 2 недели, если это правда.
Это правда, но не интервенит, а чисто торгует лицом. Выставил оффер выше рынка, еще не продал ни доллара и вряд ли продаст до конца торгов.
Не понятно, к чему этот цирк вообще. По МБ в целом ощущение хождения строем в строго заданных узких рамках. Если раньше бид и офер менялись за раз в пределах 2-5 копеек, то сейчас в эти рамки укладывается вся дневная сессия.
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funky77
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:22
stryzhko написав:
Нам медальку презентували, за те що не "дефолтнулися"
:
"Міжнародне видання Global Markets, яке щороку висвітлює Щорічні збори Міжнародного валютного фонду і Світового банку, нагородило Україну в номінації "Найкращий офіс з управління державним боргом в Центральній та Східній Європі"
Видання Global Markets зазначає, що прагматична та ретельно продумана стратегія управління державним боргом дозволила Україні витримати ситуацію на фоні глобальної фінансової кризи. Мінфіну вдалося залучити капітал від міжнародних та локальних інвесторів в державний бюджет, щоб впоратись із різким підвищенням дефіциту бюджету з 2,1% до 7,5% від ВВП.
«Вперше в історії Україна отримує таку високу відзнаку у сфері управління державним боргом. Ми дуже вдячні нашим міжнародним партнерам за таке важливе визнання. "(c)
плакать хочется ... это как золотая карта постоянного клиента ломбарада
Требую номинировать на AVN Awards нашу правящую элиту !
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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yama
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:16
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............16.10.2020..........19.10.2020
дата розрахунку..............15.10.2020...........16.10.2020
Євро.................................33,1764................33,3018...+0.38%
Долар США......................28,3365................28,3649
...+0.1%
После полудня курс не изменился.
Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия с очень узким спредом 1.5 копейки. Похоже, такой спред становится нормой. После утреннего кофе выросли на 2.5 копейки и уравновесились. После 11 прибавили еще полкопейки и снова остановились. Активная торговля сегодня началась очень рано.
Справочный курс встретили котировками 28.3650 - 28.3800, что на 3 копейки выше открытия.
Перед обедом на спокойном рынке появился НБУ с предложением на уровне дорогих рыночных. Рынок вежливо подвинулся на копейку вниз. Что это было, сказать трудно. Можно предположить, что НБУ заметил выжидательную позицию некоторых продавцов после небольшого утреннего роста и решил показать, что ждать больше нечего. Насколько я могу судить, это спровоцировало активизацию торгов и раннее завершение основной массы сделок. Вывод: клерки НБУ тоже хотят в пятницу пораньше уйти домой
Нельзя также исключить, что регулятор таким образом пытается не дать разгуляться Рыжику, который любит резвиться по пятницам.
После обеда приподнялись на полкопейки, не достигнув при этом ставки регулятора.
Официальный курс встретили котировками 28.3600 - 28.3750. За день выросли на 2.5 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.
На мировых рынках доллар сегодня падает.
Этот день в истории:
2019 - 24.8352 (+5) +353
2018 - 27.9300 (+1) +43
2017 - 26.5380 (-10)
2016 - 25.7908 (-1)
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:22
Сегодня вот Пятница, и она клонится к концу, и значит, выходные совсем близко, а там - Золотая Осень, воскресенье без дождя, грибы, прогулки с женами/детьми/любовницами, и главное!!! - никаких мыслей о котировках, курсах, НБУ и выборах!
Всем - хороших выходных!
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headshaker
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:49
yama
Привет .
Нехорошо , что Вы заболели .
Позвольте пару предложений .
Полная изоляция .После болезни Вы еще 14 дней являетесь разносчиком .
ОБИЛЬНОЕ теплое питье, так как прошла полная интоксикация организма.
Шиповник пейте, жуйте калину , благо ее сейчас сколько хочешь ,А вкуса нет .
Витамин С, побольше.
Никаких парацетамолов и тому подобного.
Позвоните своему врачу , чтобы сделать рентген , потому что без направления врача , рентген не сделают .
Затруднение дыхания , сразу звонок в скорую, дома не пользоваться кислородом для сварки из большого балона .
Не истерите , не паникуйте .
Все будет хорошо .
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холява
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:13
Искатель написав: matroSkin написав:
пишут, перед обедом НБУ вышел по .38.
Первый раз интеревенит за 2 недели, если это правда.
Это правда, но не интервенит, а чисто торгует лицом. Выставил оффер выше рынка, еще не продал ни доллара и вряд ли продаст до конца торгов.
Дякуємо за вчасну та НЕУПЕРЕДЖЕНУ інформацію!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:17
Курс доллара (ПОВ, опт) 17-00:
Харьков 28.37 - 28.40 (утром 28.37 - 28.38
)
Диапазон котировок: 28.35..28.37 - 28.40..28.42
По итогу дня можно констатировать небольшой рост оферов до 28.42
Чернигов 28.34 - 28.44 (28.34 - 28.44
)
Сумы 28.30 - 28.45 (28.30 - 28.45
)
Полтава 28.35 - 28.43 (28.35 - 28.42
)
Итог рабочей недели - небольшой рост курса наличного доллара. Утром в понедельник 12 октября:
Харьков 28.36 - 28.39
Чернигов 28.28 - 28.42
Сумы 28.25 - 28.40
Полтава 28.28 - 28.40
PS. Биды смотрю хорошо подтянулись. Присоединяюсь к пожеланиям headshaker
'а
Осень люблю.. осень золотая. Хорошего всем настроения))
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