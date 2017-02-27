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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6608660966106611

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 203
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
22
28-29
72%
146
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:47

Результаты интервенций за неделю

За короткую и суматошную из-за череды разных праздников неделю 12-16.10.2020 НБУ продал 1 млн. Продал по единому курсу.
Ничего не покупал.

Это своеобразный рекорд - самая мелкая сумма интервенций за неделю за все время проведения интервенций в нынешнем формате. :)

Я затрудняюсь определить, когда именно проводилась столь масштабная интервенция? С одной стороны, замечен регулятор на рынке был только сегодня, но поводов для покупки у него видно не было. С другой стороны, соответствующая сумма была в анализе ликвидности за вторник, но это могло быть отражением результата ТОМной интервенции в понедельник. Дождемся анализа ликвидности с сегодняшними движениями. Впрочем, при таком масштабе, это не играет никакой роли.

Чистая покупка с начала года составила 925.3 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

что то мне подсказывает что вся страна ждет выборов и до выборов ничего нового не произойдет , а вот после выборов могут и карантин усилить и курсовые игры устроить ... так что до 26 числа смысла отслеживать ситуацию нет.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:04

  Сибарит написав:За короткую и суматошную из-за череды разных праздников неделю 12-16.10.2020 НБУ продал 1 млн. Продал по единому курсу.
Ничего не покупал.

Это своеобразный рекорд - самая мелкая сумма интервенций за неделю за все время проведения интервенций в нынешнем формате. :)

Я затрудняюсь определить, когда именно проводилась столь масштабная интервенция? С одной стороны, замечен регулятор на рынке был только сегодня, но поводов для покупки у него видно не было. С другой стороны, соответствующая сумма была в анализе ликвидности за вторник, но это могло быть отражением результата ТОМной интервенции в понедельник. Дождемся анализа ликвидности с сегодняшними движениями. Впрочем, при таком масштабе, это не играет никакой роли.

Чистая покупка с начала года составила 925.3 млн.

Сегодня, как я уже и говорил, продаж у НБУ не было. Похоже, НБУ осваивает новую методику - практику тайных интервенций, выбивая самые дорогие биды. Т.е. эта сумма за вторник.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Сегодня, как я уже и говорил, продаж у НБУ не было. Похоже, НБУ осваивает новую методику - практику тайных интервенций, выбивая самые дорогие биды. Т.е. эта сумма за вторник.

Я тоже склоняюсь к тому, что это сумма за понедельник или вторник (расчет в любом случае вторником), но меня смущает тип интервенции. Выбивание бидов - это интервенция методом выбора лучшей цены, которую я и ожидал увидеть, а в документе единый курс. Впрочем, на такой сумме и интервенция по единому курсу может не быть замеченной и сойти за тайную :)
Сибарит
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