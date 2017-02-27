За короткую и суматошную из-за череды разных праздников неделю 12-16.10.2020 НБУ продал 1 млн. Продал по единому курсу. Ничего не покупал.
Это своеобразный рекорд - самая мелкая сумма интервенций за неделю за все время проведения интервенций в нынешнем формате.
Я затрудняюсь определить, когда именно проводилась столь масштабная интервенция? С одной стороны, замечен регулятор на рынке был только сегодня, но поводов для покупки у него видно не было. С другой стороны, соответствующая сумма была в анализе ликвидности за вторник, но это могло быть отражением результата ТОМной интервенции в понедельник. Дождемся анализа ликвидности с сегодняшними движениями. Впрочем, при таком масштабе, это не играет никакой роли.
что то мне подсказывает что вся страна ждет выборов и до выборов ничего нового не произойдет , а вот после выборов могут и карантин усилить и курсовые игры устроить ... так что до 26 числа смысла отслеживать ситуацию нет.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
Сибарит написав:За короткую и суматошную из-за череды разных праздников неделю 12-16.10.2020 НБУ продал 1 млн. Продал по единому курсу. Ничего не покупал.
Это своеобразный рекорд - самая мелкая сумма интервенций за неделю за все время проведения интервенций в нынешнем формате.
Я затрудняюсь определить, когда именно проводилась столь масштабная интервенция? С одной стороны, замечен регулятор на рынке был только сегодня, но поводов для покупки у него видно не было. С другой стороны, соответствующая сумма была в анализе ликвидности за вторник, но это могло быть отражением результата ТОМной интервенции в понедельник. Дождемся анализа ликвидности с сегодняшними движениями. Впрочем, при таком масштабе, это не играет никакой роли.
Чистая покупка с начала года составила 925.3 млн.
Сегодня, как я уже и говорил, продаж у НБУ не было. Похоже, НБУ осваивает новую методику - практику тайных интервенций, выбивая самые дорогие биды. Т.е. эта сумма за вторник.
Искатель написав:Сегодня, как я уже и говорил, продаж у НБУ не было. Похоже, НБУ осваивает новую методику - практику тайных интервенций, выбивая самые дорогие биды. Т.е. эта сумма за вторник.
Я тоже склоняюсь к тому, что это сумма за понедельник или вторник (расчет в любом случае вторником), но меня смущает тип интервенции. Выбивание бидов - это интервенция методом выбора лучшей цены, которую я и ожидал увидеть, а в документе единый курс. Впрочем, на такой сумме и интервенция по единому курсу может не быть замеченной и сойти за тайную