Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:55

что то мне подсказывает что вся страна ждет выборов и до выборов ничего нового не произойдет , а вот после выборов могут и карантин усилить и курсовые игры устроить ... так что до 26 числа смысла отслеживать ситуацию нет.

як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !