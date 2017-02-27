За короткую и суматошную из-за череды разных праздников неделю 12-16.10.2020 НБУ продал 1 млн. Продал по единому курсу. Ничего не покупал.
Это своеобразный рекорд - самая мелкая сумма интервенций за неделю за все время проведения интервенций в нынешнем формате.
Я затрудняюсь определить, когда именно проводилась столь масштабная интервенция? С одной стороны, замечен регулятор на рынке был только сегодня, но поводов для покупки у него видно не было. С другой стороны, соответствующая сумма была в анализе ликвидности за вторник, но это могло быть отражением результата ТОМной интервенции в понедельник. Дождемся анализа ликвидности с сегодняшними движениями. Впрочем, при таком масштабе, это не играет никакой роли.
что то мне подсказывает что вся страна ждет выборов и до выборов ничего нового не произойдет , а вот после выборов могут и карантин усилить и курсовые игры устроить ... так что до 26 числа смысла отслеживать ситуацию нет.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
Сибарит написав:За короткую и суматошную из-за череды разных праздников неделю 12-16.10.2020 НБУ продал 1 млн. Продал по единому курсу. Ничего не покупал.
Это своеобразный рекорд - самая мелкая сумма интервенций за неделю за все время проведения интервенций в нынешнем формате.
Я затрудняюсь определить, когда именно проводилась столь масштабная интервенция? С одной стороны, замечен регулятор на рынке был только сегодня, но поводов для покупки у него видно не было. С другой стороны, соответствующая сумма была в анализе ликвидности за вторник, но это могло быть отражением результата ТОМной интервенции в понедельник. Дождемся анализа ликвидности с сегодняшними движениями. Впрочем, при таком масштабе, это не играет никакой роли.
Чистая покупка с начала года составила 925.3 млн.
Сегодня, как я уже и говорил, продаж у НБУ не было. Похоже, НБУ осваивает новую методику - практику тайных интервенций, выбивая самые дорогие биды. Т.е. эта сумма за вторник.
Искатель написав:Сегодня, как я уже и говорил, продаж у НБУ не было. Похоже, НБУ осваивает новую методику - практику тайных интервенций, выбивая самые дорогие биды. Т.е. эта сумма за вторник.
Я тоже склоняюсь к тому, что это сумма за понедельник или вторник (расчет в любом случае вторником), но меня смущает тип интервенции. Выбивание бидов - это интервенция методом выбора лучшей цены, которую я и ожидал увидеть, а в документе единый курс. Впрочем, на такой сумме и интервенция по единому курсу может не быть замеченной и сойти за тайную
Шок! Более 5 млн гектаров земли с / х считалось, что они находятся в общественной собственности, украдены! Председатель Державна службу України з питан геодезії, картографії та кадастру Роман Leshchenko сообщил, что Украина больше не имеет 10.4 млн гектаров государственной фермы, как утверждалось ранее. "Это была ложь. Они ввели в заблуждение и утверждали, что в государстве есть эта земля ",-отметил он. Сегодня, по его словам, в общественной собственности находится всего более 2 млн га земли, которые переданы общинам Президентом Украины. Еще 1.7 млн гектаров земли передали ОТГ в 2018/19 году. Если бы от 10.4 млн га для вычета земель, передаваемых общинам (1.7 млн и 2 млн га), государство должно было бы остаться около 6 млн га земли для сельского хозяйства.
Но, по словам Романа Лещенко, таких земель всего около 750 тысяч гектаров!!! В том числе земли Академии наук, Минобороны, Минобороны, Пенитенциарной службы, ГП ′′ экс-Минагро ′′ и т.д.
Alex6"[quote="5066034:Вадим Жураковский написав:Даже цена по 1.68 грн за 1кВтч, для населения, ниже себестоимости, поэтому, как и раньше, при совке, переложат всё в тариф юридическим потребителям.
наоборот. В Союзе тариф для населения был 4 коп, для промышленности - 2 коп. То есть, население дотировало неэффективную промышленность.
посмотрите еще объемы потребления тогда населением и промышленностью
что там можно было надотировать ? там бюджет все дотировал, и население и промышленность[/quote] там лохи работающие на сберкнижку всех и вся дотировали[/quote] Тут з Зеброю погоджуюся! Особливо дивує, коли якийсь совкодрочер розповідає, що в нього і освіта, і медицина були безкоштовними! Та за ті гроші шо комуняки в них вкрали з книжок, вони могли в Кембріджі з Оксфордом навчатися і в Баден-Бадені лікуватися! Чого бідний, бо дурний! Це наше вітчизняне українське!