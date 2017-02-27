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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6608660966106611

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 203
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
22
28-29
72%
146
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:47

Результаты интервенций за неделю

За короткую и суматошную из-за череды разных праздников неделю 12-16.10.2020 НБУ продал 1 млн. Продал по единому курсу.
Ничего не покупал.

Это своеобразный рекорд - самая мелкая сумма интервенций за неделю за все время проведения интервенций в нынешнем формате. :)

Я затрудняюсь определить, когда именно проводилась столь масштабная интервенция? С одной стороны, замечен регулятор на рынке был только сегодня, но поводов для покупки у него видно не было. С другой стороны, соответствующая сумма была в анализе ликвидности за вторник, но это могло быть отражением результата ТОМной интервенции в понедельник. Дождемся анализа ликвидности с сегодняшними движениями. Впрочем, при таком масштабе, это не играет никакой роли.

Чистая покупка с начала года составила 925.3 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

что то мне подсказывает что вся страна ждет выборов и до выборов ничего нового не произойдет , а вот после выборов могут и карантин усилить и курсовые игры устроить ... так что до 26 числа смысла отслеживать ситуацию нет.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:04

  Сибарит написав:За короткую и суматошную из-за череды разных праздников неделю 12-16.10.2020 НБУ продал 1 млн. Продал по единому курсу.
Ничего не покупал.

Это своеобразный рекорд - самая мелкая сумма интервенций за неделю за все время проведения интервенций в нынешнем формате. :)

Я затрудняюсь определить, когда именно проводилась столь масштабная интервенция? С одной стороны, замечен регулятор на рынке был только сегодня, но поводов для покупки у него видно не было. С другой стороны, соответствующая сумма была в анализе ликвидности за вторник, но это могло быть отражением результата ТОМной интервенции в понедельник. Дождемся анализа ликвидности с сегодняшними движениями. Впрочем, при таком масштабе, это не играет никакой роли.

Чистая покупка с начала года составила 925.3 млн.

Сегодня, как я уже и говорил, продаж у НБУ не было. Похоже, НБУ осваивает новую методику - практику тайных интервенций, выбивая самые дорогие биды. Т.е. эта сумма за вторник.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Сегодня, как я уже и говорил, продаж у НБУ не было. Похоже, НБУ осваивает новую методику - практику тайных интервенций, выбивая самые дорогие биды. Т.е. эта сумма за вторник.

Я тоже склоняюсь к тому, что это сумма за понедельник или вторник (расчет в любом случае вторником), но меня смущает тип интервенции. Выбивание бидов - это интервенция методом выбора лучшей цены, которую я и ожидал увидеть, а в документе единый курс. Впрочем, на такой сумме и интервенция по единому курсу может не быть замеченной и сойти за тайную :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:47

Кто там из гривневых романтиков рассчитывал на десятки миллиардов долларов валютных инвестиций в связи с открытием рынка земли?

Нераспаеванных земель в лучшем случае 5% от общего банка. Абсолютное большинство оставшихся 95% - в договорах долгосрочной аренды, и никак не повлияет на ликвидность открытого рынка.

Из ФБ Тараса Козака (ИГ УНИВЕР)
https://www.facebook.com/t.m.kozak

Шок!
Более 5 млн гектаров земли с / х считалось, что они находятся в общественной собственности, украдены!
Председатель Державна службу України з питан геодезії, картографії та кадастру Роман Leshchenko сообщил, что Украина больше не имеет 10.4 млн гектаров государственной фермы, как утверждалось ранее.
"Это была ложь. Они ввели в заблуждение и утверждали, что в государстве есть эта земля ",-отметил он.
Сегодня, по его словам, в общественной собственности находится всего более 2 млн га земли, которые переданы общинам Президентом Украины. Еще 1.7 млн гектаров земли передали ОТГ в 2018/19 году.
Если бы от 10.4 млн га для вычета земель, передаваемых общинам (1.7 млн и 2 млн га), государство должно было бы остаться около 6 млн га земли для сельского хозяйства.

Но, по словам Романа Лещенко, таких земель всего около 750 тысяч гектаров!!! В том числе земли Академии наук, Минобороны, Минобороны, Пенитенциарной службы, ГП ′′ экс-Минагро ′′ и т.д.
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:53

  Zebra написав:
  Alex6"[quote="5066034:Вадим Жураковский написав:Даже цена по 1.68 грн за 1кВтч, для населения, ниже себестоимости, поэтому, как и раньше, при совке, переложат всё в тариф юридическим потребителям.

наоборот.
В Союзе тариф для населения был 4 коп, для промышленности - 2 коп.
То есть, население дотировало неэффективную промышленность.


посмотрите еще объемы потребления тогда населением и промышленностью :D

что там можно было надотировать ? там бюджет все дотировал, и население и промышленность[/quote]
там лохи работающие на сберкнижку всех и вся дотировали[/quote]
Тут з Зеброю погоджуюся! Особливо дивує, коли якийсь совкодрочер розповідає, що в нього і освіта, і медицина були безкоштовними! Та за ті гроші шо комуняки в них вкрали з книжок, вони могли в Кембріджі з Оксфордом навчатися і в Баден-Бадені лікуватися! Чого бідний, бо дурний! Це наше вітчизняне українське!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:58

Re: Валютный рынок в контексте

Добрый вечер .

Название города Запорожье произошло вовсе не от слова пороги
Первые пять букв в названии очень характерны.

Вечерние курсы -прием 28,28..........
Продажа 28,38 ........
Те , кто продавал по 28.44 упали 28.40
Утром ,Так нужно было купить по 28.38, не не продали .
Вечером в 19 на футболе нашли , Бери говорят сколько хочешь по 28.38.
очень характерно для нашего Запора...........
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:11

холява спасибо за беспокойство. Из всех симтомов у меня только потеря нюха и голова болела пару дней. В остальном все хорошо.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:39

yama
Старина , этого достаточно, чтобы знать диагноз.
Хорошо , что у Вас прошло бессимптомно и не пострадали легкие .
Только сознательный человек, учитывая обстановку, поступит правильно и будет беречь и себя и окружающих от распространения зла .
С Уважением , семинарист Холява .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Название города Запорожье произошло вовсе не от слова пороги

Приветствую, Доктор.
У вас что-то случилось?
Я вот следуя вашему совету прилежно трудился неделю. Сегодня грибов насобирали с женой. Вина надавил. Чувствую себя прекрасно.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
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