Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:57

vovan_prm



та описал вроде , приехал к людям с которыми работаю просить о продаже долларов , а они , поводимому имея инсайд Только вечером в 19 , когда я был на футболе , нашли меня , вырвали с игры (мы проиграли и все ребята злились на меня и будь помоложе точно в пятак получил ) своим предложением , бери сколько хочешь .



Я уже расплатился , но остался зол .

....хоть и разница 2 копейки, но разозлили .



У меня дом на Великом Лугу и теща меня всегда , после дождя просит ее отвезти в сосновый лес , грибы пособирать .

Здоровый человек , 87 , а зрение как у сокола .(сама из КОМИ )

Я очень рад , что у Вас все хорошо .

Лучшие Пожелания Здоровья и Вам и Вашей жене !