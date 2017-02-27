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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6609661066116612

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 203
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
22
28-29
72%
146
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:57

vovan_prm

та описал вроде , приехал к людям с которыми работаю просить о продаже долларов , а они , поводимому имея инсайд Только вечером в 19 , когда я был на футболе , нашли меня , вырвали с игры (мы проиграли и все ребята злились на меня и будь помоложе точно в пятак получил ) своим предложением , бери сколько хочешь .

Я уже расплатился , но остался зол .
....хоть и разница 2 копейки, но разозлили .

У меня дом на Великом Лугу и теща меня всегда , после дождя просит ее отвезти в сосновый лес , грибы пособирать .
Здоровый человек , 87 , а зрение как у сокола .(сама из КОМИ )
Я очень рад , что у Вас все хорошо .
Лучшие Пожелания Здоровья и Вам и Вашей жене !
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:03

холява Спасибо, док.
Берегите нервы. Не мне вам советовать :oops:
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

После выборов (при любом результате) доллар вниз уронят до 27.
Только не кидайтесь тапками. Осталось недолго ждать. Через две недели после выборов доляр камушком вниз.
Сейчас идёт загон оленей полным ходом.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:31

Yuri_61

ПЛЮС !

А почему 27 , а не 24 или не 22 ?
Можете обосновать ?
Я как то ездил по Полтавской области и видел своими глазами конопляные поля !
Господи , что это был за запах !!
А У Вас ,в Харькове ,выращивают ?
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:31

  Yuri_61 написав:После выборов (при любом результате) доллар вниз уронят до 27.
Только не кидайтесь тапками. Осталось недолго ждать. Через две недели после выборов доляр камушком вниз.
Сейчас идёт загон оленей полным ходом.

В 2014 году после парламентских выборов доллар пошуршал на новые рубежи.
Zebra
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в 1945 Германію перемогли в WWII :mrgreen:
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greenozon
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