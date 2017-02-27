та описал вроде , приехал к людям с которыми работаю просить о продаже долларов , а они , поводимому имея инсайд Только вечером в 19 , когда я был на футболе , нашли меня , вырвали с игры (мы проиграли и все ребята злились на меня и будь помоложе точно в пятак получил ) своим предложением , бери сколько хочешь .
Я уже расплатился , но остался зол . ....хоть и разница 2 копейки, но разозлили .
У меня дом на Великом Лугу и теща меня всегда , после дождя просит ее отвезти в сосновый лес , грибы пособирать . Здоровый человек , 87 , а зрение как у сокола .(сама из КОМИ ) Я очень рад , что у Вас все хорошо . Лучшие Пожелания Здоровья и Вам и Вашей жене !
После выборов (при любом результате) доллар вниз уронят до 27. Только не кидайтесь тапками. Осталось недолго ждать. Через две недели после выборов доляр камушком вниз. Сейчас идёт загон оленей полным ходом.
Yuri_61 написав:После выборов (при любом результате) доллар вниз уронят до 27. Только не кидайтесь тапками. Осталось недолго ждать. Через две недели после выборов доляр камушком вниз. Сейчас идёт загон оленей полным ходом.
В 2014 году после парламентских выборов доллар пошуршал на новые рубежи.