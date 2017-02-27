headshaker написав:

И снова неполнота информации. Сколько полученного рефинанса шло напрямую на межбанк? (И, кстати, о какой части этой суммы мог обоснованно знать НБУ? - считать всех злоумышленниками изначально?) Ведь некоторая часть этого рефинанса досталась, условно говоря, лично мне, когда я забирал гривневые вклады из дельт-фиников и прочих платинумов. Эта часть, в конечном итоге, тоже попала на межбанк, но вот погасить рефинанс с нее уж точно не получилось бы, она надежно лежала в моем кармане.Можно было бы сказать, что вопрос совсем не однозначен, но ведь это совсем не тот тезис, ради которого Вы тут: Ваша задекларированная Вами самим задача - искать не истину, ау, и только ее. Извините, но мне такая постановка в корне не близка.