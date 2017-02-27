та описал вроде , приехал к людям с которыми работаю просить о продаже долларов , а они , поводимому имея инсайд Только вечером в 19 , когда я был на футболе , нашли меня , вырвали с игры (мы проиграли и все ребята злились на меня и будь помоложе точно в пятак получил ) своим предложением , бери сколько хочешь .
Я уже расплатился , но остался зол . ....хоть и разница 2 копейки, но разозлили .
У меня дом на Великом Лугу и теща меня всегда , после дождя просит ее отвезти в сосновый лес , грибы пособирать . Здоровый человек , 87 , а зрение как у сокола .(сама из КОМИ ) Я очень рад , что у Вас все хорошо . Лучшие Пожелания Здоровья и Вам и Вашей жене !
После выборов (при любом результате) доллар вниз уронят до 27. Только не кидайтесь тапками. Осталось недолго ждать. Через две недели после выборов доляр камушком вниз. Сейчас идёт загон оленей полным ходом.
Yuri_61 написав:После выборов (при любом результате) доллар вниз уронят до 27. Только не кидайтесь тапками. Осталось недолго ждать. Через две недели после выборов доляр камушком вниз. Сейчас идёт загон оленей полным ходом.
В 2014 году после парламентских выборов доллар пошуршал на новые рубежи.
headshaker написав:И снова неполнота информации. Сколько полученного рефинанса шло напрямую на межбанк? (И, кстати, о какой части этой суммы мог обоснованно знать НБУ? - считать всех злоумышленниками изначально?) Ведь некоторая часть этого рефинанса досталась, условно говоря, лично мне, когда я забирал гривневые вклады из дельт-фиников и прочих платинумов. Эта часть, в конечном итоге, тоже попала на межбанк, но вот погасить рефинанс с нее уж точно не получилось бы, она надежно лежала в моем кармане. Можно было бы сказать, что вопрос совсем не однозначен, но ведь это совсем не тот тезис, ради которого Вы тут: Ваша задекларированная Вами самим задача - искать не истину, а zРаду, и только ее. Извините, но мне такая постановка в корне не близка.
Мелькала мысль посадить вас в лужу цифрами, но потратить несколько часов жизни, доказывая вашему коллективу лайкающих друг друга авторов очевидное, как-то не очень улыбается. Вы ведь даже не стесняетесь фантазировать о том, что получали депозиты с рефинансирования, но сами при этом смеете настаивать на предоставлении оппонентом фактов весом не меньше, чем закрытые банковские договора с их клиентами (а иначе как парировать вашему "за какими заявками на покупку валюты стоят липовые основания, а за какими - реальные"). Вот та постановка, которая вам близка
PS: потренируйтесь для разнообразия на Данилишине, не я один решился по вашему пантеону потоптаться - видимо, он тоже ищет zРаду и только ее, ведь у него такая "задекларированная задача" Мифы о банковской реформе Гонтаревой https://курс.ком.юа/novost/226962-mifi- ... gontarevoi
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 17 жов, 2020 01:34, всього редагувалось 2 разів.