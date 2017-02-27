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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6609661066116612

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 203
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
22
28-29
72%
146
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:03

холява Спасибо, док.
Берегите нервы. Не мне вам советовать :oops:
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

После выборов (при любом результате) доллар вниз уронят до 27.
Только не кидайтесь тапками. Осталось недолго ждать. Через две недели после выборов доляр камушком вниз.
Сейчас идёт загон оленей полным ходом.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:31

  Yuri_61 написав:После выборов (при любом результате) доллар вниз уронят до 27.
Только не кидайтесь тапками. Осталось недолго ждать. Через две недели после выборов доляр камушком вниз.
Сейчас идёт загон оленей полным ходом.

В 2014 году после парламентских выборов доллар пошуршал на новые рубежи.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:42

Yuri_61
После выборов он на 29 пойдет, какой там вниз, с какого перепугу.
sergy75h
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:49

в 1945 Германію перемогли в WWII :mrgreen:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 01:13

  headshaker написав:И снова неполнота информации. Сколько полученного рефинанса шло напрямую на межбанк? (И, кстати, о какой части этой суммы мог обоснованно знать НБУ? - считать всех злоумышленниками изначально?) Ведь некоторая часть этого рефинанса досталась, условно говоря, лично мне, когда я забирал гривневые вклады из дельт-фиников и прочих платинумов. Эта часть, в конечном итоге, тоже попала на межбанк, но вот погасить рефинанс с нее уж точно не получилось бы, она надежно лежала в моем кармане.
Можно было бы сказать, что вопрос совсем не однозначен, но ведь это совсем не тот тезис, ради которого Вы тут: Ваша задекларированная Вами самим задача - искать не истину, а zРаду, и только ее. Извините, но мне такая постановка в корне не близка.


Мелькала мысль посадить вас в лужу цифрами, но потратить несколько часов жизни, доказывая вашему коллективу лайкающих друг друга авторов очевидное, как-то не очень улыбается. Вы ведь даже не стесняетесь фантазировать о том, что получали депозиты с рефинансирования, но сами при этом смеете настаивать на предоставлении оппонентом фактов весом не меньше, чем закрытые банковские договора с их клиентами (а иначе как парировать вашему "за какими заявками на покупку валюты стоят липовые основания, а за какими - реальные"). Вот та постановка, которая вам близка :D

PS: потренируйтесь для разнообразия на Данилишине, не я один решился по вашему пантеону потоптаться - видимо, он тоже ищет zРаду и только ее, ведь у него такая "задекларированная задача" :mrgreen:
Мифы о банковской реформе Гонтаревой
https://курс.ком.юа/novost/226962-mifi- ... gontarevoi
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 17 жов, 2020 01:34, всього редагувалось 2 разів.
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 01:17

  zРадио написав:Мелькала мысль посадить вас в лужу цифрами, но, как-то не очень улыбается.

Як хтось тут влучно зауважив, "п**дєть- нє мєшкі варочать"...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 01:30

  sergey_sryvkin написав:
  zРадио написав:Мелькала мысль посадить вас в лужу цифрами, но, как-то не очень улыбается.

Як хтось тут влучно зауважив, "п**дєть- нє мєшкі варочать"...


Именно. Вспоминая летнюю истерику вашего творческого ансамбля по поводу отставки Смолия, недвусмысленно понимаешь всю соль этого выражения :mrgreen:

PS: вОрочать через "о" и на русском, и на украинском, и на том суржике, на котором вы сделали попытку пошутить
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 07:21

  Yuri_61 написав:После выборов (при любом результате) доллар вниз уронят до 27.
Только не кидайтесь тапками. Осталось недолго ждать. Через две недели после выборов доляр камушком вниз.
Сейчас идёт загон оленей полным ходом.

Кто знает...на 28+- уже формируется поддержка,ниже которой не идём.
goldfinger
 
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