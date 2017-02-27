холява Спасибо, док.
Берегите нервы. Не мне вам советовать
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:03
холява Спасибо, док.
Берегите нервы. Не мне вам советовать
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
После выборов (при любом результате) доллар вниз уронят до 27.
Только не кидайтесь тапками. Осталось недолго ждать. Через две недели после выборов доляр камушком вниз.
Сейчас идёт загон оленей полным ходом.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:31
Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:42
Yuri_61
После выборов он на 29 пойдет, какой там вниз, с какого перепугу.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:49
в 1945 Германію перемогли в WWII
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 17 жов, 2020 01:13
Мелькала мысль посадить вас в лужу цифрами, но потратить несколько часов жизни, доказывая вашему коллективу лайкающих друг друга авторов очевидное, как-то не очень улыбается. Вы ведь даже не стесняетесь фантазировать о том, что получали депозиты с рефинансирования, но сами при этом смеете настаивать на предоставлении оппонентом фактов весом не меньше, чем закрытые банковские договора с их клиентами (а иначе как парировать вашему "за какими заявками на покупку валюты стоят липовые основания, а за какими - реальные"). Вот та постановка, которая вам близка
PS: потренируйтесь для разнообразия на Данилишине, не я один решился по вашему пантеону потоптаться - видимо, он тоже ищет zРаду и только ее, ведь у него такая "задекларированная задача"
Мифы о банковской реформе Гонтаревой
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 17 жов, 2020 01:34, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 17 жов, 2020 01:17
Додано: Суб 17 жов, 2020 01:30
Именно. Вспоминая летнюю истерику вашего творческого ансамбля по поводу отставки Смолия, недвусмысленно понимаешь всю соль этого выражения
PS: вОрочать через "о" и на русском, и на украинском, и на том суржике, на котором вы сделали попытку пошутить
Додано: Суб 17 жов, 2020 07:21
Додано: Суб 17 жов, 2020 09:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Мої вітання, панове.
У вас недавно була дискусія про банківський сектор та пані Го.
На правах вихідного дня ось вам стаття Богдана Данилишина.
Знаю, що пан Данилишин неоднозначна особа. Тому і слідкую за його висловлюваннями, щоб розуміти думки тих хто на моє ІМХО розхитує човен.
Я стежу за ним у ФБ. Він регулярно подає там посилання на свої публікації. Маєте час та натхнення то можете висловлювати свої думки стосовно цієї статті особисто автору
Хороших вихідних всім!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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