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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6610661166126613

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 203
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
22
28-29
72%
146
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 10:23

Вакантну посаду директора Департаменту відкритих ринків Національного банку України за результатами відкритого конкурсного відбору з 16 жовтня 2020 року обійняв Олексій Лупін.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/direkto ... ksiy-lupin

ps
шевченко методично будує команду що в принципі логічно
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 10:36

  Realist написав:Мої вітання, панове.
У вас недавно була дискусія про банківський сектор та пані Го.
На правах вихідного дня ось вам стаття Богдана Данилишина.
https://www.dsnews.ua/ukr/economics/15- ... 020-402734
Знаю, що пан Данилишин неоднозначна особа. Тому і слідкую за його висловлюваннями, щоб розуміти думки тих хто на моє ІМХО розхитує човен.
Я стежу за ним у ФБ. Він регулярно подає там посилання на свої публікації. Маєте час та натхнення то можете висловлювати свої думки стосовно цієї статті особисто автору :-)
Хороших вихідних всім!


то же самое, что zРадио несколько выше, только на украинском :wink:
много популизма и неочевидные причинно-следственные связи, ИМХО

а где господин Данилишин был раньше? возглавлял Совет НБУ с 2016 года - что же молчал? спохватился он в конце 2020 года
и конечно Гонтарева виновата в проблемах 2019-2020 года, кто же еще :D

а про банкопад 2014-2015 гг - было бы интересно почитать объективное расследование, что и как было - но что-то нет такого, никому неинтересно, что же было на самом деле.
особенно в банках, где подозревают воровство рефинанса - пож-та, расследуйте, все карты в руки - но что-то тоже нет уголовных дел.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 10:42

  Shaman написав:
  Realist написав:Мої вітання, панове.
У вас недавно була дискусія про банківський сектор та пані Го.
На правах вихідного дня ось вам стаття Богдана Данилишина.
https://www.dsnews.ua/ukr/economics/15- ... 020-402734
Знаю, що пан Данилишин неоднозначна особа. Тому і слідкую за його висловлюваннями, щоб розуміти думки тих хто на моє ІМХО розхитує човен.
Я стежу за ним у ФБ. Він регулярно подає там посилання на свої публікації. Маєте час та натхнення то можете висловлювати свої думки стосовно цієї статті особисто автору :-)
Хороших вихідних всім!


то же самое, что zРадио несколько выше, только на украинском :wink:
много популизма и неочевидные причинно-следственные связи, ИМХО

а где господин Данилишин был раньше? возглавлял Совет НБУ с 2016 года - что же молчал? спохватился он в конце 2020 года
и конечно Гонтарева виновата в проблемах 2019-2020 года, кто же еще :D

а про банкопад 2014-2015 гг - было бы интересно почитать объективное расследование, что и как было - но что-то нет такого, никому неинтересно, что же было на самом деле.
особенно в банках, где подозревают воровство рефинанса - пож-та, расследуйте, все карты в руки - но что-то тоже нет уголовных дел.

почнем з того, що вона взагалі не банкір, а Рожкова не мала би працювати в БСУ і НБУ через непрофпридатність теж (доведення Платини до ручки), це в кращому для неї випадку
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:21

  Shaman написав:пож-та, расследуйте, все карты в руки - но что-то тоже нет уголовных дел.


Что это - Стокгольмский синдром, жертвы на стороне палачей? Если подходить к оценке событий исходя из действий нашей отсталой и коррупционной юстиции, то придется признать, что и приватизация прошла без нарушений. Олигархи - это не бандиты и мошенники, а законопослушные гении бизнеса. Как вам такое открытие, которое следует из употребленного вами клише?
zРадио
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