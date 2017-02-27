Realist написав:Мої вітання, панове. У вас недавно була дискусія про банківський сектор та пані Го. На правах вихідного дня ось вам стаття Богдана Данилишина. https://www.dsnews.ua/ukr/economics/15- ... 020-402734 Знаю, що пан Данилишин неоднозначна особа. Тому і слідкую за його висловлюваннями, щоб розуміти думки тих хто на моє ІМХО розхитує човен. Я стежу за ним у ФБ. Він регулярно подає там посилання на свої публікації. Маєте час та натхнення то можете висловлювати свої думки стосовно цієї статті особисто автору Хороших вихідних всім!
то же самое, что zРадио несколько выше, только на украинском много популизма и неочевидные причинно-следственные связи, ИМХО
а где господин Данилишин был раньше? возглавлял Совет НБУ с 2016 года - что же молчал? спохватился он в конце 2020 года и конечно Гонтарева виновата в проблемах 2019-2020 года, кто же еще
а про банкопад 2014-2015 гг - было бы интересно почитать объективное расследование, что и как было - но что-то нет такого, никому неинтересно, что же было на самом деле. особенно в банках, где подозревают воровство рефинанса - пож-та, расследуйте, все карты в руки - но что-то тоже нет уголовных дел.
Realist написав:Мої вітання, панове. У вас недавно була дискусія про банківський сектор та пані Го. На правах вихідного дня ось вам стаття Богдана Данилишина. https://www.dsnews.ua/ukr/economics/15- ... 020-402734 Знаю, що пан Данилишин неоднозначна особа. Тому і слідкую за його висловлюваннями, щоб розуміти думки тих хто на моє ІМХО розхитує човен. Я стежу за ним у ФБ. Він регулярно подає там посилання на свої публікації. Маєте час та натхнення то можете висловлювати свої думки стосовно цієї статті особисто автору Хороших вихідних всім!
то же самое, что zРадио несколько выше, только на украинском много популизма и неочевидные причинно-следственные связи, ИМХО
а где господин Данилишин был раньше? возглавлял Совет НБУ с 2016 года - что же молчал? спохватился он в конце 2020 года и конечно Гонтарева виновата в проблемах 2019-2020 года, кто же еще
а про банкопад 2014-2015 гг - было бы интересно почитать объективное расследование, что и как было - но что-то нет такого, никому неинтересно, что же было на самом деле. особенно в банках, где подозревают воровство рефинанса - пож-та, расследуйте, все карты в руки - но что-то тоже нет уголовных дел.
почнем з того, що вона взагалі не банкір, а Рожкова не мала би працювати в БСУ і НБУ через непрофпридатність теж (доведення Платини до ручки), це в кращому для неї випадку
Shaman написав:пож-та, расследуйте, все карты в руки - но что-то тоже нет уголовных дел.
Что это - Стокгольмский синдром, жертвы на стороне палачей? Если подходить к оценке событий исходя из действий нашей отсталой и коррупционной юстиции, то придется признать, что и приватизация прошла без нарушений. Олигархи - это не бандиты и мошенники, а законопослушные гении бизнеса. Как вам такое открытие, которое следует из употребленного вами клише?