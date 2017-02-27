Додано: Суб 17 жов, 2020 12:02

zРадио написав: Shaman написав: пож-та, расследуйте, все карты в руки - но что-то тоже нет уголовных дел. пож-та, расследуйте, все карты в руки - но что-то тоже нет уголовных дел.



Что это - Стокгольмский синдром, жертвы на стороне палачей? Если подходить к оценке событий исходя из действий нашей отсталой и коррупционной юстиции, то придется признать, что и приватизация прошла без нарушений. Олигархи - это не бандиты и мошенники, а законопослушные гении бизнеса. Как вам такое открытие, которое следует из употребленного вами клише? Что это - Стокгольмский синдром, жертвы на стороне палачей? Если подходить к оценке событий исходя из действий нашей отсталой и коррупционной юстиции, то придется признать, что и приватизация прошла без нарушений. Олигархи - это не бандиты и мошенники, а законопослушные гении бизнеса. Как вам такое открытие, которое следует из употребленного вами клише?

тут еще состава преступления нет, а Вы уже про жертвя же пишу сам бы ознакомился с реальной картиной. а так - нарушения при выдаче рефинанса - вполне могли быть, не буду спорить. что было- мошеннические действия менеджмента и владельцев лопнувших банков. Ни один же норм банк не накрылся, не?это основное - с этого и надо начинать обвинение.а по поводу расследований - так все поменялись, никого нет, кто покрывал бы, что мешает расследованию? не удивлюсь, что нет специалистов, умеющих это делать, в правоохранительных органах. точнее спецы есть, но они работают не на государство.