Realist написав:Мої вітання, панове. У вас недавно була дискусія про банківський сектор та пані Го. На правах вихідного дня ось вам стаття Богдана Данилишина. https://www.dsnews.ua/ukr/economics/15- ... 020-402734 Знаю, що пан Данилишин неоднозначна особа. Тому і слідкую за його висловлюваннями, щоб розуміти думки тих хто на моє ІМХО розхитує човен. Я стежу за ним у ФБ. Він регулярно подає там посилання на свої публікації. Маєте час та натхнення то можете висловлювати свої думки стосовно цієї статті особисто автору Хороших вихідних всім!
то же самое, что zРадио несколько выше, только на украинском много популизма и неочевидные причинно-следственные связи, ИМХО
а где господин Данилишин был раньше? возглавлял Совет НБУ с 2016 года - что же молчал? спохватился он в конце 2020 года и конечно Гонтарева виновата в проблемах 2019-2020 года, кто же еще
а про банкопад 2014-2015 гг - было бы интересно почитать объективное расследование, что и как было - но что-то нет такого, никому неинтересно, что же было на самом деле. особенно в банках, где подозревают воровство рефинанса - пож-та, расследуйте, все карты в руки - но что-то тоже нет уголовных дел.
Realist написав:Мої вітання, панове. У вас недавно була дискусія про банківський сектор та пані Го. На правах вихідного дня ось вам стаття Богдана Данилишина. https://www.dsnews.ua/ukr/economics/15- ... 020-402734 Знаю, що пан Данилишин неоднозначна особа. Тому і слідкую за його висловлюваннями, щоб розуміти думки тих хто на моє ІМХО розхитує човен. Я стежу за ним у ФБ. Він регулярно подає там посилання на свої публікації. Маєте час та натхнення то можете висловлювати свої думки стосовно цієї статті особисто автору Хороших вихідних всім!
то же самое, что zРадио несколько выше, только на украинском много популизма и неочевидные причинно-следственные связи, ИМХО
а где господин Данилишин был раньше? возглавлял Совет НБУ с 2016 года - что же молчал? спохватился он в конце 2020 года и конечно Гонтарева виновата в проблемах 2019-2020 года, кто же еще
а про банкопад 2014-2015 гг - было бы интересно почитать объективное расследование, что и как было - но что-то нет такого, никому неинтересно, что же было на самом деле. особенно в банках, где подозревают воровство рефинанса - пож-та, расследуйте, все карты в руки - но что-то тоже нет уголовных дел.
почнем з того, що вона взагалі не банкір, а Рожкова не мала би працювати в БСУ і НБУ через непрофпридатність теж (доведення Платини до ручки), це в кращому для неї випадку
Shaman написав:пож-та, расследуйте, все карты в руки - но что-то тоже нет уголовных дел.
Что это - Стокгольмский синдром, жертвы на стороне палачей? Если подходить к оценке событий исходя из действий нашей отсталой и коррупционной юстиции, то придется признать, что и приватизация прошла без нарушений. Олигархи - это не бандиты и мошенники, а законопослушные гении бизнеса. Как вам такое открытие, которое следует из употребленного вами клише?
Shaman написав:пож-та, расследуйте, все карты в руки - но что-то тоже нет уголовных дел.
Что это - Стокгольмский синдром, жертвы на стороне палачей? Если подходить к оценке событий исходя из действий нашей отсталой и коррупционной юстиции, то придется признать, что и приватизация прошла без нарушений. Олигархи - это не бандиты и мошенники, а законопослушные гении бизнеса. Как вам такое открытие, которое следует из употребленного вами клише?
тут еще состава преступления нет, а Вы уже про жертв
я же пишу сам бы ознакомился с реальной картиной. а так - нарушения при выдаче рефинанса - вполне могли быть, не буду спорить. что было на 100% - мошеннические действия менеджмента и владельцев лопнувших банков. Ни один же норм банк не накрылся, не? это основное - с этого и надо начинать обвинение.
а по поводу расследований - так все поменялись, никого нет, кто покрывал бы, что мешает расследованию? не удивлюсь, что нет специалистов, умеющих это делать, в правоохранительных органах. точнее спецы есть, но они работают не на государство.
Shaman написав:пож-та, расследуйте, все карты в руки - но что-то тоже нет уголовных дел.
Что это - Стокгольмский синдром, жертвы на стороне палачей? Если подходить к оценке событий исходя из действий нашей отсталой и коррупционной юстиции, то придется признать, что и приватизация прошла без нарушений. Олигархи - это не бандиты и мошенники, а законопослушные гении бизнеса. Как вам такое открытие, которое следует из употребленного вами клише?
Вот мы плавно и подошли к главному: все "ОНИ" - (в одну кучу) олигари, Гонтарева, прошлая власть, и т.д., и т.п. - исключительно "бандиты и мошенники", ну, и Вы - их трагическая "жертва". Если вам по душе ощущать себя в этом качестве - Ваше право. Но для поддержки своей уверенности в собственной правоте Вы зачем-то тоннами вываливаете всякую zРаду, состощую из, как минимум, не вполне обоснованных утверждений, сводящихся к формуле "Расследовать до конца не буду, и так уже понятно, что Имеряк - вор и насильник". Оставайтесь при своем мнении, разубеждать Вас, или просто пытаться найти у Вас новую полезную информацию - дело трагической безнадежности.
Shaman написав:пож-та, расследуйте, все карты в руки - но что-то тоже нет уголовных дел.
Что это - Стокгольмский синдром, жертвы на стороне палачей? Если подходить к оценке событий исходя из действий нашей отсталой и коррупционной юстиции, то придется признать, что и приватизация прошла без нарушений. Олигархи - это не бандиты и мошенники, а законопослушные гении бизнеса. Как вам такое открытие, которое следует из употребленного вами клише?
Вот мы плавно и подошли к главному: все "ОНИ" - (в одну кучу) олигари, Гонтарева, прошлая власть, и т.д., и т.п. - исключительно "бандиты и мошенники", ну, и Вы - их трагическая "жертва". Если вам по душе ощущать себя в этом качестве - Ваше право. Но для поддержки своей уверенности в собственной правоте Вы зачем-то тоннами вываливаете всякую zРаду, состощую из, как минимум, не вполне обоснованных утверждений, сводящихся к формуле "Расследовать до конца не буду, и так уже понятно, что Имеряк - вор и насильник". Оставайтесь при своем мнении, разубеждать Вас, или просто пытаться найти у Вас новую полезную информацию - дело трагической безнадежности.
Дело трагический безнадежности - это попытка заставить вас отказаться от политических предрассудков. Ни моя, ни ваша собственная зрада относительно действий нынешнего правительства почему то не требуют того качества доказательной базы, которого требуют претензии к работе Гонтаревой Задумайтесь сначала над собственным поведением, а затем уже поучайте других!
greenozon написав:ps шевченко методично будує команду що в принципі логічно
так происходит практически всегда и везде, но раньше это здесь особо не обсуждалось, а у порохоботов каждая уволенная, даже не посаженная "старая вошь" сразу становится жертвой нового режима и незаменимой профи...