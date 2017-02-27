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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6611661266136614

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 203
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
22
28-29
72%
146
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 13:27

  vovan_prm написав:До шлемов из фольги остался один шаг.
https://news.finance.ua/ru/news/-/48037 ... odborodkah


Ты уже не в первый раз упоминаешь фольгу на голове.Честно, разочарован, т к считал тебя гораздо умнее.Пойди в профильную тему и там покажи своё ковидиотство.Если у нас власть слабая и глупая, то легко призвать не выполнять её решения.Но в развитых странах ведь решения такие же и ещё жёстче.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 13:30

Дыбилы защищающие Го очевидно сами своей шкурой не сталкивались с проблемой.Ответ у них простой и стандартный - сами виноваты. что понесли деньги в банк-помойку.А этот банк имел лицензию от нбу, в нём был куратор от нбу, он по сми давал постоянную рекламу.Итого, как пересичный мог знать, что это помойка.А Го знала...Её осудят рано или поздно, если доживёт.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 13:50

  Кучинелли написав:Дыбилы защищающие Го очевидно сами своей шкурой не сталкивались с проблемой.Ответ у них простой и стандартный - сами виноваты. что понесли деньги в банк-помойку.А этот банк имел лицензию от нбу, в нём был куратор от нбу, он по сми давал постоянную рекламу.Итого, как пересичный мог знать, что это помойка.А Го знала...Её осудят рано или поздно, если доживёт.


Плюсую! НБУ - вообще самый властный в стране регулятор рынка, без которого даже менеджмент в коммерческих банках невозможно назначить! В какой отрасли еще такое встретишь?.. Все эти панегирики об отчаянно сражающихся с банкстерами чиновниках НБУ - полное незнание матчасти! Это подельники, работающие в связке, звенья одной цепи и равновеликие бенефициары преступных схем!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:02

чик

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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:13

  zРадио написав:
  Кучинелли написав:Дыбилы защищающие Го очевидно сами своей шкурой не сталкивались с проблемой.Ответ у них простой и стандартный - сами виноваты. что понесли деньги в банк-помойку.А этот банк имел лицензию от нбу, в нём был куратор от нбу, он по сми давал постоянную рекламу.Итого, как пересичный мог знать, что это помойка.А Го знала...Её осудят рано или поздно, если доживёт.


Плюсую! НБУ - вообще самый властный в стране регулятор рынка, без которого даже менеджмент в коммерческих банках невозможно назначить! В какой отрасли еще такое встретишь?.. Все эти панегирики об отчаянно сражающихся с банкстерами чиновниках НБУ - полное незнание матчасти! Это подельники, работающие в связке, звенья одной цепи и равновеликие бенефициары преступных схем!

На сколько я понимаю, Гонтарева единственная, кто взял на себя ответственность позакрывать помойки. В чем же ее вина, если помойка воняла десятки лет, а очень доверчивые недебильные граждане либо забрали часть своих денег, либо не встряли с распитием шампанского от риска на высоких процентах в будущем ?
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:32

Деньги
шо она там на себя взяла? делала, что приказывали, а себе таки да - взяла, не обидела. жаль майдан головного мозга не лечится и объяснения в таких случаях бесполезны...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:48

  чик написав:Деньги
шо она там на себя взяла? делала, что приказывали, а себе таки да - взяла, не обидела. жаль майдан головного мозга не лечится и объяснения в таких случаях бесполезны...

Ну, на НЕТ- и суда нет.
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:13

Деньги
ни разу не слышали, как она называла помойки типа дельта, фик и не помню какие ещё системными, тем самым давая понять вкладчикам, шо всё ок, а потом мочила эти банки и люди теряли бабло. эта ложь только то, что лежит на поверхности и все знают, про аферы вже не буду, бо дятлы потребуют доказов...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Що тут - сумуєте?
От вам коротеньке відео, яке вам ТОЧНО підніме настрій!!! :D
РЕАЛЬНО - кумедно!!! :D

Як все просто - а ми тут такі голову ламаємо! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здравствуйте .

Те кто вчера вечером по 28.38 предлагали продают уже по 28.41.
Те кто вчера и по 28.28 брать не хотели сегодня уже с радостью по 28,33 гребут .

Дикий город - СКИФЫ !
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