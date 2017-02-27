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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 жов, 2020 13:27
Ты уже не в первый раз упоминаешь фольгу на голове.Честно, разочарован, т к считал тебя гораздо умнее.Пойди в профильную тему и там покажи своё ковидиотство.Если у нас власть слабая и глупая, то легко призвать не выполнять её решения.Но в развитых странах ведь решения такие же и ещё жёстче.
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Кучинелли
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Додано: Суб 17 жов, 2020 13:30
Дыбилы защищающие Го очевидно сами своей шкурой не сталкивались с проблемой.Ответ у них простой и стандартный - сами виноваты. что понесли деньги в банк-помойку.А этот банк имел лицензию от нбу, в нём был куратор от нбу, он по сми давал постоянную рекламу.Итого, как пересичный мог знать, что это помойка.А Го знала...Её осудят рано или поздно, если доживёт.
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Кучинелли
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Додано: Суб 17 жов, 2020 13:50
Кучинелли написав:
Дыбилы защищающие Го очевидно сами своей шкурой не сталкивались с проблемой.Ответ у них простой и стандартный - сами виноваты. что понесли деньги в банк-помойку.А этот банк имел лицензию от нбу, в нём был куратор от нбу, он по сми давал постоянную рекламу.Итого, как пересичный мог знать, что это помойка.А Го знала...Её осудят рано или поздно, если доживёт.
Плюсую! НБУ - вообще самый властный в стране регулятор рынка, без которого даже менеджмент в коммерческих банках невозможно назначить! В какой отрасли еще такое встретишь?.. Все эти панегирики об отчаянно сражающихся с банкстерами чиновниках НБУ - полное незнание матчасти! Это подельники, работающие в связке, звенья одной цепи и равновеликие бенефициары преступных схем!
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zРадио
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Додано: Суб 17 жов, 2020 14:02
чик
ЧИК , Привет !
Рад Вас видеть и читать !
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Додано: Суб 17 жов, 2020 14:13
zРадио написав: Кучинелли написав:
Дыбилы защищающие Го очевидно сами своей шкурой не сталкивались с проблемой.Ответ у них простой и стандартный - сами виноваты. что понесли деньги в банк-помойку.А этот банк имел лицензию от нбу, в нём был куратор от нбу, он по сми давал постоянную рекламу.Итого, как пересичный мог знать, что это помойка.А Го знала...Её осудят рано или поздно, если доживёт.
Плюсую! НБУ - вообще самый властный в стране регулятор рынка, без которого даже менеджмент в коммерческих банках невозможно назначить! В какой отрасли еще такое встретишь?.. Все эти панегирики об отчаянно сражающихся с банкстерами чиновниках НБУ - полное незнание матчасти! Это подельники, работающие в связке, звенья одной цепи и равновеликие бенефициары преступных схем!
На сколько я понимаю, Гонтарева единственная, кто взял на себя ответственность позакрывать помойки. В чем же ее вина, если помойка воняла десятки лет, а очень доверчивые недебильные граждане либо забрали часть своих денег, либо не встряли с распитием шампанского от риска на высоких процентах в будущем ?
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Деньги
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Додано: Суб 17 жов, 2020 14:32
Деньги
шо она там на себя взяла? делала, что приказывали, а себе таки да - взяла, не обидела. жаль майдан головного мозга не лечится и объяснения в таких случаях бесполезны...
а шо делать?
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чик
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Додано: Суб 17 жов, 2020 14:48
чик написав:Деньги
шо она там на себя взяла? делала, что приказывали, а себе таки да - взяла, не обидела. жаль майдан головного мозга не лечится и объяснения в таких случаях бесполезны...
Ну, на НЕТ- и суда нет.
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Деньги
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Додано: Суб 17 жов, 2020 15:13
Деньги
ни разу не слышали, как она называла помойки типа дельта, фик и не помню какие ещё системными, тем самым давая понять вкладчикам, шо всё ок, а потом мочила эти банки и люди теряли бабло. эта ложь только то, что лежит на поверхности и все знают, про аферы вже не буду, бо дятлы потребуют доказов...
а шо делать?
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чик
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Додано: Суб 17 жов, 2020 15:17
Що тут - сумуєте?
От вам коротеньке відео, яке вам ТОЧНО підніме настрій!!!
РЕАЛЬНО - кумедно!!!
Як все просто - а ми тут такі голову ламаємо!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 17 жов, 2020 15:25
Здравствуйте .
Те кто вчера вечером по 28.38 предлагали продают уже по 28.41.
Те кто вчера и по 28.28 брать не хотели сегодня уже с радостью по 28,33 гребут .
Дикий город - СКИФЫ !
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