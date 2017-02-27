чик
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 жов, 2020 15:13
Деньги
ни разу не слышали, как она называла помойки типа дельта, фик и не помню какие ещё системными, тем самым давая понять вкладчикам, шо всё ок, а потом мочила эти банки и люди теряли бабло. эта ложь только то, что лежит на поверхности и все знают, про аферы вже не буду, бо дятлы потребуют доказов...
а шо делать?
Додано: Суб 17 жов, 2020 15:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Здравствуйте .
Те кто вчера вечером по 28.38 предлагали продают уже по 28.41.
Те кто вчера и по 28.28 брать не хотели сегодня уже с радостью по 28,33 гребут .
Дикий город - СКИФЫ !
Додано: Суб 17 жов, 2020 16:08
Для тех, кто не в курсе, что это за должность (это ко всем, не к автору цитаты), - это тот, кто принимает непосредственное решение, когда выходить на межбанк с интервенцией. Точнее, он "дает добро". От директора деп.открытых рынков НБУ зависит формирование политики НБУ на межбанке.
Удивительно, что так долго место было вакантным. Возможно, кстати, именно с тем, что место было не занято, связана и пассивность НБУ в последние недели.
Додано: Суб 17 жов, 2020 16:10
не отркылось надо поменять буквы на латиницу k u r s - курс.ком.юа/novost/226962-mifi-o-bankovskoi-reforme-gontarevoi
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
Додано: Суб 17 жов, 2020 16:15
Ох. Сейчас меня опять обвинят в рекламе "враждебного сайта", но, народ, научитесь ссылки ставить.
Додано: Суб 17 жов, 2020 16:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Дощ сьогодні завадив двіжухі налічки
Додано: Суб 17 жов, 2020 17:28
Давайте, если угодно будет Вам и Админу, всё-таки определимся: Гонтарева называла помойки ..... системными, тем самым давала понять что все ок, а потом их мочила и люди не могли получить деньги? Или Вы хотите сказать что те системные банки стали неплатежеспособными благодаря Главе НБУ, которая признала их таковыми?
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