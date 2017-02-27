Деньги ни разу не слышали, как она называла помойки типа дельта, фик и не помню какие ещё системными, тем самым давая понять вкладчикам, шо всё ок, а потом мочила эти банки и люди теряли бабло. эта ложь только то, что лежит на поверхности и все знают, про аферы вже не буду, бо дятлы потребуют доказов...
ps шевченко методично будує команду що в принципі логічно
Для тех, кто не в курсе, что это за должность (это ко всем, не к автору цитаты), - это тот, кто принимает непосредственное решение, когда выходить на межбанк с интервенцией. Точнее, он "дает добро". От директора деп.открытых рынков НБУ зависит формирование политики НБУ на межбанке. Удивительно, что так долго место было вакантным. Возможно, кстати, именно с тем, что место было не занято, связана и пассивность НБУ в последние недели.
чик написав:Деньги ни разу не слышали, как она называла помойки типа дельта, фик и не помню какие ещё системными, тем самым давая понять вкладчикам, шо всё ок, а потом мочила эти банки и люди теряли бабло. эта ложь только то, что лежит на поверхности и все знают, про аферы вже не буду, бо дятлы потребуют доказов...
Давайте, если угодно будет Вам и Админу, всё-таки определимся: Гонтарева называла помойки ..... системными, тем самым давала понять что все ок, а потом их мочила и люди не могли получить деньги? Или Вы хотите сказать что те системные банки стали неплатежеспособными благодаря Главе НБУ, которая признала их таковыми?