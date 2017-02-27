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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6612661366146615>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 203
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
22
28-29
72%
146
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:02

чик

ЧИК , Привет !
Рад Вас видеть и читать !
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:13

Деньги
ни разу не слышали, как она называла помойки типа дельта, фик и не помню какие ещё системными, тем самым давая понять вкладчикам, шо всё ок, а потом мочила эти банки и люди теряли бабло. эта ложь только то, что лежит на поверхности и все знают, про аферы вже не буду, бо дятлы потребуют доказов...
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здравствуйте .

Те кто вчера вечером по 28.38 предлагали продают уже по 28.41.
Те кто вчера и по 28.28 брать не хотели сегодня уже с радостью по 28,33 гребут .

Дикий город - СКИФЫ !
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 16:08

  greenozon написав:Вакантну посаду директора Департаменту відкритих ринків Національного банку України за результатами відкритого конкурсного відбору з 16 жовтня 2020 року обійняв Олексій Лупін.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/direkto ... ksiy-lupin

ps
шевченко методично будує команду що в принципі логічно


Для тех, кто не в курсе, что это за должность (это ко всем, не к автору цитаты), - это тот, кто принимает непосредственное решение, когда выходить на межбанк с интервенцией. Точнее, он "дает добро". От директора деп.открытых рынков НБУ зависит формирование политики НБУ на межбанке.
Удивительно, что так долго место было вакантным. Возможно, кстати, именно с тем, что место было не занято, связана и пассивность НБУ в последние недели.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 16:10

  zРадио написав:Мифы о банковской реформе Гонтаревой
курс.ком.юа/novost/226962-mifi-o-bankovskoi-reforme-gontarevoi

не отркылось надо поменять буквы на латиницу k u r s - курс.ком.юа/novost/226962-mifi-o-bankovskoi-reforme-gontarevoi
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 16:15

  yama написав:
  zРадио написав:Мифы о банковской реформе Гонтаревой
курс.ком.юа/novost/226962-mifi-o-bankovskoi-reforme-gontarevoi

не отркылось надо поменять буквы на латиницу k u r s - курс.ком.юа/novost/226962-mifi-o-bankovskoi-reforme-gontarevoi


Ох. Сейчас меня опять обвинят в рекламе "враждебного сайта", но, народ, научитесь ссылки ставить.
"Мифы о банковской реформе Гонтаревой". Можно так, например.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 16:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дощ сьогодні завадив двіжухі налічки
почемучка
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 17:28

  чик написав:Деньги
ни разу не слышали, как она называла помойки типа дельта, фик и не помню какие ещё системными, тем самым давая понять вкладчикам, шо всё ок, а потом мочила эти банки и люди теряли бабло. эта ложь только то, что лежит на поверхности и все знают, про аферы вже не буду, бо дятлы потребуют доказов...

Давайте, если угодно будет Вам и Админу, всё-таки определимся: Гонтарева называла помойки ..... системными, тем самым давала понять что все ок, а потом их мочила и люди не могли получить деньги? Или Вы хотите сказать что те системные банки стали неплатежеспособными благодаря Главе НБУ, которая признала их таковыми?
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 17:44

  чик написав:
  headshaker написав:все "ОНИ" - (в одну кучу) олигари, Гонтарева, прошлая власть, и т.д., и т.п. - исключительно "бандиты и мошенники"

аксиомы доказательств не требуют...

Аксіоми в студію
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:46

  чик написав:
  headshaker написав:все "ОНИ" - (в одну кучу) олигари, Гонтарева, прошлая власть, и т.д., и т.п. - исключительно "бандиты и мошенники"

аксиомы доказательств не требуют...

Только это не аксиома, поэтому требует доказательств
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