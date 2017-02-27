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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6612661366146615

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 203
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
22
28-29
72%
146
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:48

  Деньги написав: Гонтарева называла помойки ..... системными, тем самым давала понять что все ок, а потом их мочила и люди не могли получить деньги...
а шо делать?
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  #<1 ... 6612661366146615
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