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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 жов, 2020 18:48
Деньги написав:
Гонтарева называла помойки ..... системными, тем самым давала понять что все ок, а потом их мочила и люди не могли получить деньги...
а шо делать?
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