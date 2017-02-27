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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 жов, 2020 18:48
а шо делать?
Додано: Суб 17 жов, 2020 19:19
А вы хронологию не перепутали ?
Чёта поискал, не говорила Гонтарева, что Дельта или VAB системный
Но для вас - это, б***, аксиома. Системный и не гребёт
И какой из Дельты или VAB системный банк. Госпидя. Не смешите меня.
Набрались обязательств и не смогли их выполнить.
Лагун просто не смог переварить всё то, что скушал
У него случилось несварение желудка.
Но виновата Гонтарева.
Если кто-то жрёт как не в себя, то в его запоре виноват только сам жрущий. И вот тут точно аксиома
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 17 жов, 2020 19:37
Первый же гугл вылазит.
Об этом вскоре читайте в интервью главы НБУ Валерии Гонтаревой на "Украинской правде".
"Мы объявляли его как системный банк, и поэтому НБУ давно вышел с вопросом о возможности национализации этого банка", - сказала глава НБУ.
Дельта Банк (Киев) как системный банк может претендовать на поддержку капитала от государства, сообщила глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Суб 17 жов, 2020 19:50
Как-то с фактом мочилова не согласуется.
Скорее с попыткой спасти банк.
Но Лагуна уже было не удержать
ИМХО, в банкопаде 2014-2015 гг виноваты только собственники банков и никто иной
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 17 жов, 2020 20:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я понимаю, что выходные, но просьба оффтоп кто там в чем виноват в БС пять лет назад закончить.
Додано: Суб 17 жов, 2020 20:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот читаю читаю и думаю на кой хрен вам Гонтарева ?
Она уже живет в ЛОНДОНЕ.
У нее все есть , а нам ее в жизни не достать .
Зачем говорить о том ,на что нельзя повлиять ?
Вот наступает предвыборная неделя .
Я думаю ,что будет с долларом ?
Многие ошиблись в предсказаниях ....и это не их вина .
ВСе абсолютно не прогнозируемо !
Почему то думал , что доллар упадет , где то до уровня 28.10, сами видите 28 ,38-28, 40.
Я сцыкло....... и перешел в доллар .
Скинул 6 по 28.45 , +то что собралось от торговли забежал по 28.40 , ну 5 копеек есть .
Что дальше думаете , господа ?
Додано: Суб 17 жов, 2020 20:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хочу добавить , на выборы скорее всего не пойду .
Сколько не смотрел на фото кандидатов, все с характерными признаками уголовников .
Или лицо шире написанного или узкий лоб и прямой затылок , пальцы расплющенные ......треш,,,,
Почему интересует Ваше мнение , потому что приходят две машины 26 числа и хрен его знает по чем буду очистку таможенную делать ??!!
Не побрезгуйте , напишите свое мнение .
Приветствуются даже бредовые идеи .
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