Додано: Суб 17 жов, 2020 20:29

Вот читаю читаю и думаю на кой хрен вам Гонтарева ?

Она уже живет в ЛОНДОНЕ.

У нее все есть , а нам ее в жизни не достать .

Зачем говорить о том ,на что нельзя повлиять ?



Вот наступает предвыборная неделя .

Я думаю ,что будет с долларом ?

Многие ошиблись в предсказаниях ....и это не их вина .

ВСе абсолютно не прогнозируемо !



Почему то думал , что доллар упадет , где то до уровня 28.10, сами видите 28 ,38-28, 40.



Я сцыкло....... и перешел в доллар .

Скинул 6 по 28.45 , +то что собралось от торговли забежал по 28.40 , ну 5 копеек есть .



Что дальше думаете , господа ?