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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 66126613661466156616>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 203
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
22
28-29
72%
146
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:48

  Деньги написав: Гонтарева называла помойки ..... системными, тем самым давала понять что все ок, а потом их мочила и люди не могли получить деньги...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 19:19

  чик написав:
  Деньги написав: Гонтарева называла помойки ..... системными, тем самым давала понять что все ок, а потом их мочила и люди не могли получить деньги...

А вы хронологию не перепутали ?
Чёта поискал, не говорила Гонтарева, что Дельта или VAB системный
Но для вас - это, б***, аксиома. Системный и не гребёт

И какой из Дельты или VAB системный банк. Госпидя. Не смешите меня.
Набрались обязательств и не смогли их выполнить.

Лагун просто не смог переварить всё то, что скушал
У него случилось несварение желудка.

Но виновата Гонтарева.
Если кто-то жрёт как не в себя, то в его запоре виноват только сам жрущий. И вот тут точно аксиома :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 19:37

  pesikot написав:Чёта поискал, не говорила Гонтарева, что Дельта или VAB системный



Первый же гугл вылазит.

Об этом вскоре читайте в интервью главы НБУ Валерии Гонтаревой на "Украинской правде".
"Мы объявляли его как системный банк, и поэтому НБУ давно вышел с вопросом о возможности национализации этого банка", - сказала глава НБУ.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/02/27/531348/

Дельта Банк (Киев) как системный банк может претендовать на поддержку капитала от государства, сообщила глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева.

https://interfax.com.ua/news/economic/242551.html
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 19:50

  freeze написав:
  pesikot написав:Чёта поискал, не говорила Гонтарева, что Дельта или VAB системный



Первый же гугл вылазит.

Об этом вскоре читайте в интервью главы НБУ Валерии Гонтаревой на "Украинской правде".
"Мы объявляли его как системный банк, и поэтому НБУ давно вышел с вопросом о возможности национализации этого банка", - сказала глава НБУ.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/02/27/531348/

Дельта Банк (Киев) как системный банк может претендовать на поддержку капитала от государства, сообщила глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева.

https://interfax.com.ua/news/economic/242551.html

Как-то с фактом мочилова не согласуется.
Скорее с попыткой спасти банк.

Но Лагуна уже было не удержать
ИМХО, в банкопаде 2014-2015 гг виноваты только собственники банков и никто иной
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:02

freeze
и про фик було, но у гибрида вабфик наверное :roll:
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я понимаю, что выходные, но просьба оффтоп кто там в чем виноват в БС пять лет назад закончить.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот читаю читаю и думаю на кой хрен вам Гонтарева ?
Она уже живет в ЛОНДОНЕ.
У нее все есть , а нам ее в жизни не достать .
Зачем говорить о том ,на что нельзя повлиять ?

Вот наступает предвыборная неделя .
Я думаю ,что будет с долларом ?
Многие ошиблись в предсказаниях ....и это не их вина .
ВСе абсолютно не прогнозируемо !

Почему то думал , что доллар упадет , где то до уровня 28.10, сами видите 28 ,38-28, 40.

Я сцыкло....... и перешел в доллар .
Скинул 6 по 28.45 , +то что собралось от торговли забежал по 28.40 , ну 5 копеек есть .

Что дальше думаете , господа ?
холява
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хочу добавить , на выборы скорее всего не пойду .
Сколько не смотрел на фото кандидатов, все с характерными признаками уголовников .
Или лицо шире написанного или узкий лоб и прямой затылок , пальцы расплющенные ......треш,,,,

Почему интересует Ваше мнение , потому что приходят две машины 26 числа и хрен его знает по чем буду очистку таможенную делать ??!!
Не побрезгуйте , напишите свое мнение .
Приветствуются даже бредовые идеи .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Не побрезгуйте , напишите свое мнение .
Приветствуются даже бредовые идеи .
доллар вниз, спрос на валюту низкий даже с учётом оттока нерезов. Вспомните выборы президента, все ванговали 30 а курс вниз пошёл... паники нет, всё предсказуемо, когда доллар рванул вверх пару дней назад гривна на это никак не отреагировал (благодаря чему укрепилась ко многим валютам прицепом).
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 жов, 2020 20:55, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:52

  vitaliian написав:
  холява написав:Не побрезгуйте , напишите свое мнение .
Приветствуются даже бредовые идеи .
доллар вниз, спрос на валюту низкий даже с учётом оттока нерезов. Вспомните выборы президента, все ванговали 30 а курс вниз пошёл...


ВеТик Привет !
Знаете почему ПЛЮС ?
Потому что аватарку поменяли !
Я честно .
холява
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