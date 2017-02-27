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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6613661466156616>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 203
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
22
28-29
72%
146
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:все ванговали 30 а курс вниз пошёл...

тому была причина которую трудно было спрогнозировать наперёд: вливание валютного бабла в украинские ОВГЗ. Сейчас этой причины нет. И гривна должна была бы ослабнуть просто из-за короноборского кризиса, даже если бы кабмин, ВР и президент работали на отлично, боролись с коррупцией и упрощали условия для ведения бизнеса.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Суб 17 жов, 2020 20:57, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Знаете почему ПЛЮС ?
Потому что аватарку поменяли !
Я честно .
вы же серьёзный человек, а смотрите на аватарки.
  vitaliy_berdinskikh написав:тому была причина которую трудно было спрогнозировать наперёд: вливание валютного бабла в украинские ОВГЗ. Сейчас этой причины нет.
есть народная примета перед девалом начинают расти ставки по депозитам, то ли инсайдеры запасаются валютой то ли ещё что-то но спрос на гривну растёт. По ОВГЗ моё мнение если дадут зуб на отсечение что курс ниже 28,40 не упадёт, бегство капитала прекратится. У НБУ есть резервы держать курс (без форсмажоров). Бегство капитла не нужно никому. ПреЗЕдент старается со всеми дружить. После выборов США ожидается отключение долларового пылесоса, и возможно нашими ОВГЗ снова заинтересуются.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 жов, 2020 21:07, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 21:00

  холява написав:Я сцыкло....... и перешел в доллар .
Скинул 6 по 28.45 , +то что собралось от торговли забежал по 28.40 , ну 5 копеек есть .

Что дальше думаете , господа ?



Вот как надо на каву в Вене зарабатывать. :)

andrein
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 21:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:благодаря чему укрепилась ко многим валютам прицепом
Уже давно мониторю злотый и фунт - ничего подобного не заметил. Злотый немного просел, но это причины именно в самом злотом. А фунт стоит после того как подрос в сентябре.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 21:04

  pesikot написав:
  чик написав:аксиомы доказательств не требуют...

Только это не аксиома, поэтому требует доказательств

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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 21:09

  vitaliian написав:
  холява написав:Знаете почему ПЛЮС ?
Потому что аватарку поменяли !
Я честно .
вы же серьёзный человек, а смотрите на аватарки.


Я смотрю и оцениваю кроме написанного еще и поступки человека .
Вот представьте ВЫ , поменяли аватарку .
Вы ведь очень сообразительный человек , хотя меня всегда интересовало , почему Вы столько много пишите?
Откуда время ?
Что Вас побудило поменять аватар ?

Короче ,что про доллар думаете далее ?
Пройдут выборы ,впереди колоссальные выплаты по кредитам и четко выстроенных займах ОГВЗ .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 21:10

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:благодаря чему укрепилась ко многим валютам прицепом
Уже давно мониторю злотый и фунт - ничего подобного не заметил. Злотый немного просел, но это причины именно в самом злотом. А фунт стоит после того как подрос в сентябре.
то вы наверное далеко копнули, я про сейчас.
  vitaliian написав:красным валюты которые сегодня подешевели к гривне!
Зображення
ведь гривна могла подешеветь вместе с остальными. Спекуляционной составляющей в курсообразовании ноль, рынок мертвецки спокоен, а значит одним риском меньше.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 21:12

  andrein написав:
  холява написав:Я сцыкло....... и перешел в доллар .
Скинул 6 по 28.45 , +то что собралось от торговли забежал по 28.40 , ну 5 копеек есть .

Что дальше думаете , господа ?



Вот как надо на каву в Вене зарабатывать. :)



Я попадал на эту выходку наркоманов , цена 100 долларов.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 21:17

холява
К декабрю до 29-30 за доллар точно вырастет, дальше сложно сказать, но ниже 28 не ждать, евро к доллару вниз, 1.14-1.15
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 21:36

  75stasstas75 написав:холява
К декабрю до 29-30 за доллар точно вырастет, дальше сложно сказать, но ниже 28 не ждать, евро к доллару вниз, 1.14-1.15


Для меня это обозначает увеличение цены на товар и уменьшение оборотов и увеличение налоговой нагрузки .
Так как фирменное , заводское как стоило в долларовом эквиваленте , так и стоит .
У меня есть обязательства перед поставщиком , чтобы иметь низкие закупочные цены , я должен закупать на определенную сумму .
Короче прибыль уменьшится.
холява
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