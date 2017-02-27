vitaliian написав:все ванговали 30 а курс вниз пошёл...
тому была причина которую трудно было спрогнозировать наперёд: вливание валютного бабла в украинские ОВГЗ. Сейчас этой причины нет. И гривна должна была бы ослабнуть просто из-за короноборского кризиса, даже если бы кабмин, ВР и президент работали на отлично, боролись с коррупцией и упрощали условия для ведения бизнеса.
холява написав:Знаете почему ПЛЮС ? Потому что аватарку поменяли ! Я честно .
вы же серьёзный человек, а смотрите на аватарки.
vitaliy_berdinskikh написав:тому была причина которую трудно было спрогнозировать наперёд: вливание валютного бабла в украинские ОВГЗ. Сейчас этой причины нет.
есть народная примета перед девалом начинают расти ставки по депозитам, то ли инсайдеры запасаются валютой то ли ещё что-то но спрос на гривну растёт. По ОВГЗ моё мнение если дадут зуб на отсечение что курс ниже 28,40 не упадёт, бегство капитала прекратится. У НБУ есть резервы держать курс (без форсмажоров). Бегство капитла не нужно никому. ПреЗЕдент старается со всеми дружить. После выборов США ожидается отключение долларового пылесоса, и возможно нашими ОВГЗ снова заинтересуются.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 жов, 2020 21:07, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
холява написав:Знаете почему ПЛЮС ? Потому что аватарку поменяли ! Я честно .
вы же серьёзный человек, а смотрите на аватарки.
Я смотрю и оцениваю кроме написанного еще и поступки человека . Вот представьте ВЫ , поменяли аватарку . Вы ведь очень сообразительный человек , хотя меня всегда интересовало , почему Вы столько много пишите? Откуда время ? Что Вас побудило поменять аватар ?
Короче ,что про доллар думаете далее ? Пройдут выборы ,впереди колоссальные выплаты по кредитам и четко выстроенных займах ОГВЗ .
75stasstas75 написав:холява К декабрю до 29-30 за доллар точно вырастет, дальше сложно сказать, но ниже 28 не ждать, евро к доллару вниз, 1.14-1.15
Для меня это обозначает увеличение цены на товар и уменьшение оборотов и увеличение налоговой нагрузки . Так как фирменное , заводское как стоило в долларовом эквиваленте , так и стоит . У меня есть обязательства перед поставщиком , чтобы иметь низкие закупочные цены , я должен закупать на определенную сумму . Короче прибыль уменьшится.