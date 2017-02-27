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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 жов, 2020 21:46
75stasstas75 написав:холява
К декабрю до 29-30 за доллар точно вырастет, дальше сложно сказать, но ниже 28 не ждать, евро к доллару вниз, 1.14-1.15
Простите...а евро к доллару вниз, 1.14-1.15 , это тоже из-за выборов в Украине и слива ОВГЗ? ))
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Додано: Суб 17 жов, 2020 21:48
montagvide
Человек высказал свое мнение , жду ВАШЕ мнение .
С Уважением .
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холява
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Додано: Суб 17 жов, 2020 21:57
М Д А . жаль ........
А так пи.......ли про вину и чужие деньги .
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холява
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