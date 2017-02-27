RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6613661466156616

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 203
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
22
28-29
72%
146
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 21:46

  75stasstas75 написав:холява
К декабрю до 29-30 за доллар точно вырастет, дальше сложно сказать, но ниже 28 не ждать, евро к доллару вниз, 1.14-1.15

Простите...а евро к доллару вниз, 1.14-1.15 , это тоже из-за выборов в Украине и слива ОВГЗ? ))
montagvide
Аватар користувача
 
Повідомлень: 44
З нами з: 14.12.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 21:48

montagvide

Человек высказал свое мнение , жду ВАШЕ мнение .
С Уважением .
холява
2
 
Повідомлень: 3058
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2825 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 21:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

М Д А . жаль ........
А так пи.......ли про вину и чужие деньги .
холява
2
 
Повідомлень: 3058
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2825 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 22:24

  холява написав:Скинул 6 по 28.45 , +то что собралось от торговли забежал по 28.40 , ну 5 копеек есть .

Что дальше думаете , господа ?

Ну раз приветствуются любые идеи. Давайте просто посмотрим на график.
https://kurstoday.com.ua/chart (можно выбрать курс в банках и еще в 5 городах, снова спасибо Виталию Бердинских за ссылку).

Две недели назад был курс 28.47/28.54. Это я выбрал Харьков. По идее в Запорожье курс не сильно отличался. Потенциал вернуться к такому курсу снова есть.Зображення
Я сузил веб-страницу, чтоб картинка вместилась. На самом деле там все более наглядно.. График за 4 месяца. С 17 августа ровно 2 месяца курс растет. В этом месяце была просадка..

Вы правы, что предсказать все это трудно. Это такой мини тех-анализ пары гривна/доллар)) И я не гуру в этом. Я бы предположил коридор на ближайшие неделю-две: минимум 28.30, максимум 28.50 (цифры - средний между покупкой и продажей).
Patrick
 
Повідомлень: 1157
З нами з: 18.09.13
Подякував: 2244 раз.
Подякували: 1534 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 22:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем Спасибо за мнение !!!!!
Для Вас , я приготовил маленький прикольчик для любителей хранить деньги , монеты , документы в ячейке .......и банк характерный ......

https://sport.segodnya.ua/sport/footbal ... 83181.html
Спокойной ночи .
Утром дерется наш не патриот .
Спокойно просмотрим бой .
холява
2
 
Повідомлень: 3058
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2825 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 22:38

холява Бокс не смотрю, но эту новость про ячейку читал. Да уж.. ((
Patrick
 
Повідомлень: 1157
З нами з: 18.09.13
Подякував: 2244 раз.
Подякували: 1534 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 6613661466156616
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2002, 2003, 2004
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
20032 2557049
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 жов, 2020 14:41
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 724, 725, 726
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7252 1662597
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 жов, 2020 22:05
vovan_prm
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 52, 53, 54
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
531 126460
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 жов, 2020 04:07
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90273)
17.10.2020 23:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.