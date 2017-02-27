Простите...а евро к доллару вниз, 1.14-1.15 , это тоже из-за выборов в Украине и слива ОВГЗ? ))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 жов, 2020 21:46
Додано: Суб 17 жов, 2020 21:48
montagvide
Человек высказал свое мнение , жду ВАШЕ мнение .
С Уважением .
Додано: Суб 17 жов, 2020 21:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
М Д А . жаль ........
А так пи.......ли про вину и чужие деньги .
Додано: Суб 17 жов, 2020 22:24
Ну раз приветствуются любые идеи. Давайте просто посмотрим на график.
Две недели назад был курс 28.47/28.54. Это я выбрал Харьков. По идее в Запорожье курс не сильно отличался. Потенциал вернуться к такому курсу снова есть.
Я сузил веб-страницу, чтоб картинка вместилась. На самом деле там все более наглядно.. График за 4 месяца. С 17 августа ровно 2 месяца курс растет. В этом месяце была просадка..
Вы правы, что предсказать все это трудно. Это такой мини тех-анализ пары гривна/доллар)) И я не гуру в этом. Я бы предположил коридор на ближайшие неделю-две: минимум 28.30, максимум 28.50 (цифры - средний между покупкой и продажей).
Додано: Суб 17 жов, 2020 22:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Всем Спасибо за мнение !!!!!
Для Вас , я приготовил маленький прикольчик для любителей хранить деньги , монеты , документы в ячейке .......и банк характерный ......
Спокойной ночи .
Утром дерется наш не патриот .
Спокойно просмотрим бой .
Додано: Нед 18 жов, 2020 01:58
Немного статистики оттуда.
1. Промышленное производство (г/г) - Германия: -9,6%.
22 месяца непрерывного обрушения!
2. Объём промышленного производства еврозоны (г/г): -7,2%.
22 месяца непрерывного падения!
3. Объём промышленного производства Великобритании (г/г): -6,4%.
15 месяцев непрерывного снижения!
4. Объем промышленного производства в США, г/г: -7,28%.
7 месяцев непрерывного обрушения!
Додано: Нед 18 жов, 2020 04:08
Очевидно смысл банкопада был в том, чтобы создать госмонополию на банковском рынке. Какой банк банкротить, а какой национализировать решение принимали по ходу дела. Что интересно, вкладчиков не обижали - всем у кого вклады в пределах фонда - всё отдали. Отдавали даже с плюсом, подкрутив курс доллара. А ведь запросто могли кинуть, также как и с вкладами на сберкнижках в своё время.
Так что от собственников банков помоему ничего не зависело.
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