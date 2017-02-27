Последний раз поднимал цену в феврале 2019 года.
Правда моя заслуга тут в небольшом проценте добавочной стоимости. Официальный импортёр, дочерняя фирма крупной западной корпорации также не меняла гривневый прайс с февраля 2019 года.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 жов, 2020 09:46
Последний раз поднимал цену в феврале 2019 года.
Правда моя заслуга тут в небольшом проценте добавочной стоимости. Официальный импортёр, дочерняя фирма крупной западной корпорации также не меняла гривневый прайс с февраля 2019 года.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 18 жов, 2020 10:00
Налоги платите полностью?
Работаете по-белому?
Сотрудникам не платите в конвертах?
Или эти аксиомы тоже доказательств не требуют?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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