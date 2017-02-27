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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6614661566166617

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 204
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
22
28-29
72%
147
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 09:46

  Долярчик написав:Одним словом, за останній місяць, я підвищив ціни на більшу половину свого товару!


Последний раз поднимал цену в феврале 2019 года.
Правда моя заслуга тут в небольшом проценте добавочной стоимости. Официальный импортёр, дочерняя фирма крупной западной корпорации также не меняла гривневый прайс с февраля 2019 года.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 10:00

  чик написав:
  headshaker написав:все "ОНИ" - (в одну кучу) олигари, Гонтарева, прошлая власть, и т.д., и т.п. - исключительно "бандиты и мошенники"

аксиомы доказательств не требуют...

Налоги платите полностью?
Работаете по-белому?
Сотрудникам не платите в конвертах?

Или эти аксиомы тоже доказательств не требуют?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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