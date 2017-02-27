Додано: Суб 17 жов, 2020 22:24

холява написав: Скинул 6 по 28.45 , +то что собралось от торговли забежал по 28.40 , ну 5 копеек есть .



Что дальше думаете , господа ? Скинул 6 по 28.45 , +то что собралось от торговли забежал по 28.40 , ну 5 копеек есть .Что дальше думаете , господа ?

Ну раз приветствуются любые идеи. Давайте просто посмотрим на график.(можно выбрать курс в банках и еще в 5 городах, снова спасибо Виталию Бердинских за ссылку).Две недели назад был курс 28.47/28.54. Это я выбрал Харьков. По идее в Запорожье курс не сильно отличался. Потенциал вернуться к такому курсу снова есть.Я сузил веб-страницу, чтоб картинка вместилась. На самом деле там все более наглядно.. График за 4 месяца. С 17 августа ровно 2 месяца курс растет. В этом месяце была просадка..Вы правы, что предсказать все это трудно. Это такой мини тех-анализ пары гривна/доллар)) И я не гуру в этом. Я бы предположил коридор на ближайшие неделю-две: минимум 28.30, максимум 28.50 (цифры - средний между покупкой и продажей).