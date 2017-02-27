холява написав:Скинул 6 по 28.45 , +то что собралось от торговли забежал по 28.40 , ну 5 копеек есть .
Что дальше думаете , господа ?
Ну раз приветствуются любые идеи. Давайте просто посмотрим на график. https://kurstoday.com.ua/chart (можно выбрать курс в банках и еще в 5 городах, снова спасибо Виталию Бердинских за ссылку).
Две недели назад был курс 28.47/28.54. Это я выбрал Харьков. По идее в Запорожье курс не сильно отличался. Потенциал вернуться к такому курсу снова есть. Я сузил веб-страницу, чтоб картинка вместилась. На самом деле там все более наглядно.. График за 4 месяца. С 17 августа ровно 2 месяца курс растет. В этом месяце была просадка..
Вы правы, что предсказать все это трудно. Это такой мини тех-анализ пары гривна/доллар)) И я не гуру в этом. Я бы предположил коридор на ближайшие неделю-две: минимум 28.30, максимум 28.50 (цифры - средний между покупкой и продажей).
холява написав:Для меня это обозначает увеличение цены на товар и уменьшение оборотов и увеличение налоговой нагрузки . Так как фирменное , заводское как стоило в долларовом эквиваленте , так и стоит . У меня есть обязательства перед поставщиком , чтобы иметь низкие закупочные цены , я должен закупать на определенную сумму . Короче прибыль уменьшится
Майже аналогічно(хоч в мене обороти в рази менші )
Я ще з початку вересня почав по-трохи піднімати ціни. Доларовий товар піднімав відносно курсу, а гривневий - вже приходив з новим цінником, то і я змінив цінник, як на новому/отриманому товарі, так і на ДЕЯКОМУ(ходовому) товарі, який ще мав трохи у запасі.
Так, що я вже більше місяця підтягую ціни(щотижня), то на один товар, то на інший. Ціни на доларовий товар зросли на 5-8-10%(у гривні), а гривневий товар зріс на 10-12%!
Одним словом, за останній місяць, я підвищив ціни на більшу половину свого товару! Думаю, що до кінця року, в мене будуть лише пару одиниць товару, по "старій" ціні.(і то, як правило, на дууууже слабо ходовий/малоліквідний товар)
Так що, всі форумчани - ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!
ГАРНОГО ДНЯ! Правда, холодний дощик моросить з самого ранку
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Одним словом, за останній місяць, я підвищив ціни на більшу половину свого товару!
Последний раз поднимал цену в феврале 2019 года. Правда моя заслуга тут в небольшом проценте добавочной стоимости. Официальный импортёр, дочерняя фирма крупной западной корпорации также не меняла гривневый прайс с февраля 2019 года.
headshaker написав:все "ОНИ" - (в одну кучу) олигари, Гонтарева, прошлая власть, и т.д., и т.п. - исключительно "бандиты и мошенники"
аксиомы доказательств не требуют...
Налоги платите полностью? Работаете по-белому? Сотрудникам не платите в конвертах?
Или эти аксиомы тоже доказательств не требуют?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
холява написав:Хочу добавить , на выборы скорее всего не пойду . Сколько не смотрел на фото кандидатов, все с характерными признаками уголовников . Или лицо шире написанного или узкий лоб и прямой затылок , пальцы расплющенные ......треш,,,,
Почему интересует Ваше мнение , потому что приходят две машины 26 числа и хрен его знает по чем буду очистку таможенную делать ??!! Не побрезгуйте , напишите свое мнение . Приветствуются даже бредовые идеи .
26 ничего принципиально не изменится, так что те же 28,2-28,4.
надо смотреть по цене - если Вы не опускали цену в 2019-2020 гг, то возможно и подымать нецелесообразно - вышли на уровень конца 2018. если снижали, то возможно имеет смысл поднять - но не много, денег сейчас ни у кого нет(((
а до конца года - 28.5 - 29 держать в уме ps для бизнеса колебания 20-30 коп не должны быть критичны, ИМХО
Долярчик написав:Одним словом, за останній місяць, я підвищив ціни на більшу половину свого товару!
Последний раз поднимал цену в феврале 2019 года. Правда моя заслуга тут в небольшом проценте добавочной стоимости. Официальный импортёр, дочерняя фирма крупной западной корпорации также не меняла гривневый прайс с февраля 2019 года.