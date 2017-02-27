RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6612661366146615>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 204
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
22
28-29
72%
147
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 22:24

  холява написав:Скинул 6 по 28.45 , +то что собралось от торговли забежал по 28.40 , ну 5 копеек есть .

Что дальше думаете , господа ?

Ну раз приветствуются любые идеи. Давайте просто посмотрим на график.
https://kurstoday.com.ua/chart (можно выбрать курс в банках и еще в 5 городах, снова спасибо Виталию Бердинских за ссылку).

Две недели назад был курс 28.47/28.54. Это я выбрал Харьков. По идее в Запорожье курс не сильно отличался. Потенциал вернуться к такому курсу снова есть.Зображення
Я сузил веб-страницу, чтоб картинка вместилась. На самом деле там все более наглядно.. График за 4 месяца. С 17 августа ровно 2 месяца курс растет. В этом месяце была просадка..

Вы правы, что предсказать все это трудно. Это такой мини тех-анализ пары гривна/доллар)) И я не гуру в этом. Я бы предположил коридор на ближайшие неделю-две: минимум 28.30, максимум 28.50 (цифры - средний между покупкой и продажей).
Patrick
 
Повідомлень: 1157
З нами з: 18.09.13
Подякував: 2243 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 22:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем Спасибо за мнение !!!!!
Для Вас , я приготовил маленький прикольчик для любителей хранить деньги , монеты , документы в ячейке .......и банк характерный ......

https://sport.segodnya.ua/sport/footbal ... 83181.html
Спокойной ночи .
Утром дерется наш не патриот .
Спокойно просмотрим бой .
холява
2
 
Повідомлень: 3055
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2827 раз.
Подякували: 2808 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 22:38

холява Бокс не смотрю, но эту новость про ячейку читал. Да уж.. ((
Patrick
 
Повідомлень: 1157
З нами з: 18.09.13
Подякував: 2243 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 01:02

montagvide
Нет конечно же.
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 297
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 01:58

Немного статистики оттуда.

1. Промышленное производство (г/г) - Германия: -9,6%.
22 месяца непрерывного обрушения!

2. Объём промышленного производства еврозоны (г/г): -7,2%.
22 месяца непрерывного падения!

3. Объём промышленного производства Великобритании (г/г): -6,4%.

15 месяцев непрерывного снижения!

4. Объем промышленного производства в США, г/г: -7,28%.
7 месяцев непрерывного обрушения!
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 829
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 09:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Для меня это обозначает увеличение цены на товар и уменьшение оборотов и увеличение налоговой нагрузки .
Так как фирменное , заводское как стоило в долларовом эквиваленте , так и стоит .
У меня есть обязательства перед поставщиком , чтобы иметь низкие закупочные цены , я должен закупать на определенную сумму .
Короче прибыль уменьшится

Майже аналогічно(хоч в мене обороти в рази менші :) )

Я ще з початку вересня почав по-трохи піднімати ціни.
Доларовий товар піднімав відносно курсу, а гривневий - вже приходив з новим цінником, то і я змінив цінник, як на новому/отриманому товарі, так і на ДЕЯКОМУ(ходовому) товарі, який ще мав трохи у запасі.

Так, що я вже більше місяця підтягую ціни(щотижня), то на один товар, то на інший.
Ціни на доларовий товар зросли на 5-8-10%(у гривні), а гривневий товар зріс на 10-12%!

Одним словом, за останній місяць, я підвищив ціни на більшу половину свого товару!
Думаю, що до кінця року, в мене будуть лише пару одиниць товару, по "старій" ціні.(і то, як правило, на дууууже слабо ходовий/малоліквідний товар)

Так що, всі форумчани -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :D

ГАРНОГО ДНЯ!
Правда, холодний дощик моросить з самого ранку :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8772
З нами з: 19.10.15
Подякував: 543 раз.
Подякували: 583 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 09:46

  Долярчик написав:Одним словом, за останній місяць, я підвищив ціни на більшу половину свого товару!


Последний раз поднимал цену в феврале 2019 года.
Правда моя заслуга тут в небольшом проценте добавочной стоимости. Официальный импортёр, дочерняя фирма крупной западной корпорации также не меняла гривневый прайс с февраля 2019 года.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18770
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4509 раз.
Подякували: 7223 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 10:00

  чик написав:
  headshaker написав:все "ОНИ" - (в одну кучу) олигари, Гонтарева, прошлая власть, и т.д., и т.п. - исключительно "бандиты и мошенники"

аксиомы доказательств не требуют...

Налоги платите полностью?
Работаете по-белому?
Сотрудникам не платите в конвертах?

Или эти аксиомы тоже доказательств не требуют?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
2
 
Повідомлень: 17656
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1994 раз.
Подякували: 2842 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 10:24

  холява написав:Хочу добавить , на выборы скорее всего не пойду .
Сколько не смотрел на фото кандидатов, все с характерными признаками уголовников .
Или лицо шире написанного или узкий лоб и прямой затылок , пальцы расплющенные ......треш,,,,

Почему интересует Ваше мнение , потому что приходят две машины 26 числа и хрен его знает по чем буду очистку таможенную делать ??!!
Не побрезгуйте , напишите свое мнение .
Приветствуются даже бредовые идеи .


26 ничего принципиально не изменится, так что те же 28,2-28,4.

надо смотреть по цене - если Вы не опускали цену в 2019-2020 гг, то возможно и подымать нецелесообразно - вышли на уровень конца 2018. если снижали, то возможно имеет смысл поднять - но не много, денег сейчас ни у кого нет(((

а до конца года - 28.5 - 29 держать в уме
ps для бизнеса колебания 20-30 коп не должны быть критичны, ИМХО
Shaman
 
Повідомлень: 532
З нами з: 29.09.19
Подякував: 55 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 10:27

  freeze написав:
  Долярчик написав:Одним словом, за останній місяць, я підвищив ціни на більшу половину свого товару!


Последний раз поднимал цену в феврале 2019 года.
Правда моя заслуга тут в небольшом проценте добавочной стоимости. Официальный импортёр, дочерняя фирма крупной западной корпорации также не меняла гривневый прайс с февраля 2019 года.


а по честному должна была снизить :wink:
Shaman
 
Повідомлень: 532
З нами з: 29.09.19
Подякував: 55 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6612661366146615>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2002, 2003, 2004
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
20033 2557591
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 жов, 2020 11:32
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 724, 725, 726
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7252 1662825
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 жов, 2020 22:05
vovan_prm
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 52, 53, 54
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
531 126605
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 жов, 2020 04:07
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20864)
18.10.2020 11:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.