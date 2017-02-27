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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6612661366146615

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 204
В діапазоні 26-27
2%
5
27-28
11%
22
28-29
72%
147
Більше 30
15%
30
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 10:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Последний раз поднимал цену в феврале 2019 года

То у Вас дохід вже 1,5р. НЕ росте, чи за рахунок збільшення оборотів/чи клієнтів, Вам таки вдалось збільшити прибуток?
(якщо так, то на скільки % зросло? )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 10:40

  Долярчик написав:
  freeze написав:Последний раз поднимал цену в феврале 2019 года

То у Вас дохід вже 1,5р. НЕ росте, чи за рахунок збільшення оборотів/чи клієнтів, Вам таки вдалось збільшити прибуток?
(якщо так, то на скільки % зросло? )


Нет, ни доход ни оборот не растёт ни у меня, ни у головной конторы в Киеве.
Да и с чего собственно расти, когда покупательная способность не растёт, всякие ВВП падают, карантины и тд.
Прошедшее лето можно было признать относительно бодрым, многие начали делать ремонты, на месте обанкротивших заведений питания пришли новые оптимисты, стали менять интерьеры и тд. Но сентябрь и октябрь опять выглядят очень неважно. Крупные заказчики вообще затаились.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 10:40

Starikan
безработный... а по сути канечна большинство пересичных пытается обойти любые затраты, коммуналку плачу токо ту, шо могут отключить. как это влияет на моё шуточное, но в нашей стране на 100% реальное мнение или вы из этих:
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.

Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.

Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вдвойне.

Я верю что учитель в школе
Совсем не хочет взятки брать,
Что он детей по доброй воле
На совесть будет обучать.

Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят,
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.

Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.

Я верю в то, что все уколы
И те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.

Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что лишь у них я счастлив буду…
Как где? В палате №6!
а шо делать?
чик
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