Додано: Нед 18 жов, 2020 10:40

Starikan

безработный... а по сути канечна большинство пересичных пытается обойти любые затраты, коммуналку плачу токо ту, шо могут отключить. как это влияет на моё шуточное, но в нашей стране на 100% реальное мнение или вы из этих:

Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых,

В заботу банка о клиентах…

В русалок верю, в домовых.



Я верю в то, что снизят цены,

Что развивается страна,

Что мне с соседом не изменит

Моя любимая жена.



Гадалке верю, что на картах

За деньги нагадает мне,

Что скоро стану жить богато,

И буду счастлив я вдвойне.



Я верю что учитель в школе

Совсем не хочет взятки брать,

Что он детей по доброй воле

На совесть будет обучать.



Я верю страховой конторе,

В которой клерки говорят,

Что если вдруг случится горе,

Мне все убытки возместят.



Конечно, верю депутатам,

И всем политикам, ага,

Премьеру и его ребятам,

Страну раздевшим донага.



Я верю в то, что все уколы

И те таблетки, что дают,

Лишь закаляют силу воли

И только пользу принесут.



Я свято верю этим людям,

Что поселили меня здесь,

Что лишь у них я счастлив буду…

Как где? В палате №6!

а шо делать?